Karol Mets palgast Saudi Araabias: number oli ülespoole, muidu ei oleks ma siia tulnud

Rootsi meedia teatel tasus FC Ettifaq AIK-le Metsa eest 380 000 eurot ning räägitud on kolme-aastasest lepingust.

Mille põhjal Mets otsustas, et Saudi Araabia meeskond on õige valik? "Ma arvan, et kõik asjad langesid kokku. Klubi on liigas väga stabiilne ja pigem võitleb sinna ettepoole kuulumisega pluss need tingimused, mis mulle pakuti, olid väga head," rääkis Mets Vikerraadiole.

"Ma arvan, et kui sa vaatad seda liigat, siis näed, et igas meeskonnas on tippründajad ja -mängijad. Nende hulgas mängimine tuleb ka mulle endale kasuks."

Mida arvas Metsa endine klubi Stockholmi AIK üleminekust? "Kuna meil AIK-is on keskkaitsekoht väga hästi komplekteeritud peale suve pluss klubi ei müünud tänavu ühtegi mängijat, siis ma arvan, et ka neile oli see väga hea tehing," ütles Mets, kes oma palganumbri tahtis jätta pigem enda teada. "Number oli ülespoole, muidu ei oleks ma Araabiasse mängima tulnud."

