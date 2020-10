Seni lisaks Eestile ka Norra, Hollandi ja Rootsi kõrgliigas pallinud 27-aastane Karol Mets veedab järgmised aastad Saudi Araabia meistriliiga eelmise hooaja kaheksandas tiimis Al-Ettifaq. Kui eestlased on ennegi erinevatesse nö rahaliigadesse jõudnud (Hiina, Aserbaidžaan, Kasahstan), siis Saudi Araabiaga seostatakse hoopis muinasjutulisemaid rikkusi. Sellest saab nüüd oma osa ka eestlasest keskkaitsja. Naftariigis pakkutavad palgad on sellises suurusjärgus, et Mets tõuseb hoobilt läbi aegade kõige rikkamate Eesti jalgpallurite sekka.