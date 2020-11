Karel Voolaid: Itaalia ei alahinda kedagi, tuleb tõsine ja raske tööpäev

"Mul on hea meel, et Henri meiega liitus. Kutsusime ta koondisse, sest oleme kindlad, et Henri on võimeline koondist aitama," olid Voolaiu ainsad kaks lauset selle kohta pressiteates.

Õhtuses konverentskõnes tutvustas Voolaid ka põgusalt koondise tänast ja homset päevakava: „Kohe on meil koosolek, kus tutvustame mängijatele meie plaani tänaõhtuseks treeninguks, mis on tugevalt seotud ka homse mänguga. Seejärel lähme kohalikule pressikonverentsile, õhtul on treening ning homme hommikul samuti trenn – see ei saa olema kõrge intensiivsusega, vaid saame seal teha asju, mis täna tegemata jäävad. Siis juba mänguks valmistumine ja õhtul mäng.”

Voolaidilt küsiti ka, kas tema arvates homne mäng Itaaliaga oma olemuselt sellesse koondiseaknasse üldse sobib, arvestades, et sealt positiivse resultaadi ja emotsiooni saamine tähtsamateks mängudeks on eeldatavalt raskendatud.

„Spordis ei saa nii mõelda. Eelmisel aastal mängisime ka enne Saksamaad Valgevenega ja küsiti, kas jalad on raskemad ja nii edasi. Ma ei mõtle niimoodi. Mõtlen positiivselt ja näen Eesti koondisel võimalust end suurte riikidega võrrelda. Eestis on palju Itaalia koondise fänne, kes jälgivad Itaalia liigat ning neil on huvitav ka meid Itaalia vastu näha. Tuleb endast anda kõik. See käib koondisemängude juurde. Mõne noorema jaoks on see võibolla uuem olukord, kogenud mängijate jaoks pole selles midagi uut. Teeme endast kõik, et mehed järgmisteks mängudeks piisavalt hästi taastuksid. Proovime valida koosseisu targalt, et meil oleks kõigis kolmes mängus väljakul löögivõimeline võistkond,” vastas Voolaid.