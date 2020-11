Delfi ja Eesti Päevaleht küsis täna hommikul kommentaari Zahovaikolt, kes põhjendas, miks tema arvates Anier hetkel koondisega liituma ei peaks. Samas avaldas ta seni avalikkusele teadmata uudise, et Henri täna siiski koondisega liitub. Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht ei soovinud seda kinnitada. "Kui meil on midagi teatada, siis me seda ka teeme," ütles ta kell 9.45.

Tänases intervjuus nimetab Zahovaiko Voolaidi intrigandiks ning avaldab rahulolematust viisi suhtes, mil moel Anieri koondisse kutsuti, selgitades samas pikalt ja põhjalikult, miks Anier pole praegu valmis rahvusvahelisel tasemel raskeid mänge pidama.