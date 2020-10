Sebastien Ogier: on veidi imelik, et Belgia rallit korraldab Hyundai tiimi mänedžer

Kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota), kes Sardiinia ralli ajal kritiseeris häälekalt Rahvusvahelist Autospordiliitu (FIA), võttis sõna ka novembris toimuva Belgia MM-ralli osas.

Prantslane tunnistas DirtFishile antud intervjuus, et tal pole aimugi, missugused Ypresi ralli kiiruskatsed välja näevad. "Katsetest rääkides, siis loomulikult pole meil lubatud minna sinna. Loodan, et teiste jaoks on olukord sama."

Mida sa täpsemalt selle all silmas pead? "No ma ei tea, lihtsalt on veidi imelik, et Hyundai meeskonna mänedžer (Alain Penasse - toim) rallit korraldab."

"Igatahes, ma ei taha ühtegi debatti alustada. Valmistume ralliks nii hästi kui saame ja nende vahenditega, mis meil on," lisas prantslane.

DirtFish palus Ogier' sõnade peale kommentaari ka Penasselt. "Kõik teavad minud tööd ja suhet Ypresiga. Seega mingit uudist siin pole," teatas belglane.

Belgia rallile läheb liidrina vastu Ogier' tiimikaaslane Elfyn Evans, olles kogunud 111 punkti. Teisel kohal olev prantslane jääb temast maha 14 punktiga. Valitsev maailmameister Ott Tänak (Hyundai) on 83 silmaga neljas.