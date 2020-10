FIA vastas Ogier' kriitikale, prantslast ajas see veel rohkem närvi

Suvel kritiseeris prantslane FIA-t ja WRC-sarja juhte, et tänavuse hooaja kalendri osas valitses pikalt segadus. Sardiinia rallil on Ogier'd häirinud teepuhastaja roll. Pärast koroonapausi on MM-rallidel stardijärjekord ümber pööratud kiiremini kui tavaliselt. Eestis tehti seda esimese täispika päeva poole peal, Türgis oli esimene päev aga väga lühike. Sardiinias on kõik vanaviisi, MM-sarjas teisel kohal olev Ogier pidi kõigile kuuele reedesele katsele teisena startima.

"See on täiesti naeruväärne. Ei midagi uut. Ralli on amatöörsport ja see jääb amatöörspordiks. MM-sarja ei suudeta professionaalselt korraldada," pahandas Ogier reedel.

DirtFish palus Mattonil kommenteerida prantslase sõnavõttu. "Ma ei taha sellele palju aega kulutada," rääkis belglane. "Esiteks ütleksin, et ma pole midagi kuulnud MM-sarja liidrilt Elfyn Evansilt, kellel oleks ehk kõige rohkem kurta."

"Tulles aga tagasi Ogier' öeldu juurde, siis kutsun teda ühinema töögruppide ja komisjonidega, kes töötavad ralli peal. Oleme pikalt otsinud sõitjate esindajat ja meil pole kedagi," jätkas Matton. "Ta on teretulnud selle koha peale, et ta saaks aidata viia sarja edasi tema silmis õiges suunas."

DirtFish uuris seejärel, mida Ogier omakorda Mattoni vastusest arvab. "Bull****, see on puhas bull****."