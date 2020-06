Peaminister Jüri Ratas: julgen arvata, et riik toetab Eesti WRC-etappi umbes 2,5 miljoni euroga

"Olen juba varem öelnud, et töötan jätkuvalt selle nimel, et see WRC-ralli toimuks. Viimased uudised on olnud päris positiivsed. Mina luban anda enda poolt kõik, et WRC-etapp siin toimuks. See tähendab võrreldes eelmise aastaga suuremat maksumaksja tuge," rääkis Ratas.

Mis summadest jutt käib?

"Eelmisel aastal oli see suurusjärgus üks miljon eurot (980 000 eurot - A.K.). Ma julgen arvata, et tänavu on see summa umbes 2,5 miljonit. Minu arust see väärib seda toetust. Varem oli tegu WRC-promotsiooniralliga, nüüd räägime juba päris MM-etapist Olen korraldajatega kohtunud ja teen tööd. See eeldab ka seda, et ralliringkondades pannakse vaidlused maha ja töötatakse ühe asja nimel," ütles Ratas.

"Seda enam, et Eestil on praegu valitsev maailmameister Ott Tänak. Korraldajad on öelnud, et pilt läheb 150 miljoni inimeseni ja see reklaamib meie ilusat Lõuna-Eestit, olgu see siin Elva, Tartu või mõni muu paik. Usun, et MM-ralli toimub," lisas ta.

Ratase vastus WRC-etappi puudutavale küsimusele on alates 18.52:

Rally Estonia korraldajad teatasid täna, et WRC-sarja promootor on teinud Eestile ettepaneku korraldada 2020. aastal MM-etapp.