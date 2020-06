Eestile tehti ettepanek korraldada WRC-etapp, Rally Estonia ja alaliit leppisid ära

Eesmärk on saada Eestile ja Eesti autospordile parimad tingimused WRC etapi läbiviimisel ja maksimaalne ülemaailmne kajastus. Oluline on tegutseda ühise eesmärgi nimel nii, et kõik seotud osapooled kaasa arvatud FIA ja WRC promootor, saaksid sellest maksimaalse väärtuse. Kogu Rally Estonia meeskond ja Eesti autosport laiemalt on väga õnnelik ja meelitatud, et meile selline ettepanek on tehtud. Meie eesmärk üheskoos on teha parim sündmus, mis tagab Eesti riigile pikas vaates nii tuntuse kui majandusliku mõju.“

Eesti Autospordi Liidu juhatuse esimees Janis Kaal: „Oleme õnnelikus olukorras, kus lisaks valitsevale maailmameistrile on meil olemas ka kohalik kompetents maailmatasemel spordiürituste läbiviimiseks. Urmo on oma tiimiga eelnevatel aastatel selgelt tõestanud MM-tasemel autoralli korraldamise võimekust. Mõistagi oleme tänulikud riigipoolse toetuse eest, milleta siiani ei oleks jõutud ja milleta tänases majanduskeskkonnas nõnda mastaapse ürituse korraldamine poleks mõeldav.“

Viiruspuhangu tekitatud seisak spordielus on andnud võimaluse pidada kogukonnasiseseid laiemaid arutelusid autospordi edasise arengu üle. Ühiselt on jõutud arusaamadeni, kuidas tugevdada koostööd ja senisest veelgi paremini toetada autospordi terviklikku arengut, et maailmameistritiitlid ja MM-etapid jõuaks Eestisse mitte ainult autorallis, vaid ka teistel autospordialadel.

Kaal ja Aava väljendavad ühiselt heameelt, et kahe autospordile olulise organisatsiooni erimeelsused on lahendatud ja jätkub koostöö ühiste eesmärkide täitmise nimel. Kohtuvaidlus on lõpetatud ja möödunust on õppinud mõlemad pooled. Edasi minnakse tugevama, teadlikuma ja arvestavamana kui varem.