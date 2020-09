OTSEBLOGI JA FOTOD | Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid ajaloolise Rally Estonia: "Katsed olid ka meie jaoks uued, aga tundsime kohalike inimeste toetust!"

Rally Estonia 3. päev

Karl Kruuda sai viimaselt katselt WRC3 klassi kolmanda aja (+12,8 Solbergile): "Väga ilus ja äge ralli. Kõik katsed meenutavad WRC etappi, kus teed lähevad katki igal pool ümber maailma. Meie etapp pole millegi poolest kehvem, vaid hoopis ägedam. Kiidan korraldusmeeskonda, kes selle asja on kokku pannud nii lühikese ajaga. Lõpus hakkasin ka autot paremini usaldama. Hea, et ühtegi kriimu pole. Kahju on sellest rehvipurunemisest. Alguses oli end keeruline käima saada. Aastased pausid ei mõju hästi."

Egon Kaur sai WRC3 klassis tänu Kajetanowiczi väljasõidule kolmanda koha.

Egon Kaur kaotas Oliver Solbergile 2,3 sekundit.

Kajetan Kajetanowicz viimasel katsel katus.

"Väga väljakutsuv katse. Pidime auto lõpuni tooma. Olen õnnelik oma esimese võidu üle Hyundai roolis. Tiim nägi suurt vaeva, mina istusin vaid kodus diivani peal. Tunne on suurepärane. Meil on siit varasemad teadmised. Isegi kui sa kõiki katseid ei tunne, tunned sa end ümbritsevate inimeste toetust." https://twitter.com/rallylive20/status/1302567971890565121/photo/1

Lõppseis:

Punktikatse tulemused:

Ott Tänak on finišis ja saab punktikatselt kolmanda koha!

Neljandas splitis Tänak Rovanperäle 6 sekundiga kaotamas. Ogier jääb 2,1 sek maha.

Kolmandas splitis Tänak neljas Rovanperä, Evansi ja Ogieri järel. Kaotust Kallele 4,4 sekundit.

Tänaku teine split paremuselt kolmas. Ogieri edestab vaid 0,1 sekundiga, Rovanperäle kaotab 3,4.

Tänaku esimene split neljas. Kaotab Rovanperäle 3,4 sekundit.

Ogier finišis kolmanda ajaga Rovanperä ja Evansi järel.

Neljandas splitis kaotab Ogier Kallele juba 8,1 sekundit.

Ogier kaotab kolmandas splitis Rovanperäle 3,7 sekundit, Evansi kaotus oli 2,9.

Tänak startis!

Breen esimeses splitis alles neljas, 5,4 sek kaotust Rovanperäle.

Evans jääb Rovanperäle finišis alla 5,1 sekundiga. Teine hetkel.

Teises splitis Ogier samuti kolmas Rovanperä ja Evansi järel. Omad mehed võtavad MM-sarja liidrilt punkte ära!?

Evans kaotab kolmandas splitis Kallele 2,9 sekundiga.

Ogier kaotab esimeses splitis Rovanperäle 3,1 sekundit, Evansi kaotus oli 2,4.

Rovanperä finišis Suninenist 21 sekundit kiirema ajaga.

Rovanperä viimane split on Suninenist 19,4 sekundit nobedam!

Evans jääb Rovanperäle esimeses splitis 2,4 sekundiga alla.

Samal ajal finišis: Suninen läheb katset juhtima 2,5 sekundiga Lappi ette.

Teises splitis Rovanperä edu Sunineni ees 9,3 sekundit.

Rovanperä edestab Sunineni esimeses splitis 6,5 sekundiga. Toyota on ikka Toyota.

Lappi läheb punktikatset juhtima - 10.35,9. Greensmithist 7,9 sek kiirem. "Korraldajad on teinud suurepärast tööd, et see ralli toimiks. Ei saa millegi üle kurta. Väga väljakutsuv ralli oli. Peame palju tööd tegema.

Suninen edestab esimeses splitis Lappit 2,5 sekundiga.

Oliver Solberg võitis WRC3 klassis. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302557961252896768

Greensmith läheb punktikatset juhtima. Neuville'i edestab 19,9 sekundiga.

Neuville finišis, kaotab R5 autoga sõitnud Solbergile 3,5 sekundit. "Meil oli kohe stardis tehniline probleem. Me ei väärinud seda sel nädalavahetusel. Järgmine kord proovime paremini."

Lappi on esimeses splitis Greensmithist 0,5 ja Neuville'ist 10,5 sek nobedam.

Greensmithile kaotab Neuville kolmandas splitis 16,4 sekundit. Siit belglasele punkte küll ei tule.

Kolmandas splitis kaotab Neuville Solbergile 6,4 sekundit.

Teises splitis kaotab Neuville Oliver Solbergile 4,3 sekundit.

Greensmith on esimeses splitis Neuville'ist 10 sekundit kiirem.

Neuville kaotab esimeses splitis Östbergile 3,6 sekundit! See ei peaks nii olema.

Nonii! Neuville läks rajale!

Östberg on ka finišis, edestab Fourmaux'd 10,1 sekundiga ja Grjazinit 2.49,6-ga.

Kolme rehviga lõpuni sõitev Grjazin kaotab finišis Fourmaux'le 2.39,5. Julm. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1302556351261016064

Kaks meest põhimõtteliselt finišis, ühel rehv läinud... Ootame põnevusega WRC autosid!

C: Esimene vasak rehv läbi Nikolail

Esimene auto on 17. katse finišis. WRC2 klassis võistlev prantslane Fourmaux ajaga 11.13,0.

Nikolai Grjazin liigub kahtlaselt aeglaselt. Tundub, et ei saa mootorist millegipärast viimast välja võtta.

Esimene auto on punktikatsele startinud. Neuville'i stardini on veel 13 minutit aega.

Gustav Kruuda katus videos: https://twitter.com/alekslesk/status/1302545597594062848

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo enne punktikatset Becs Williamsile: "Sa tead mind piisavalt, et teada, mida ma neile [Otile ja Craigile] ütlesin. Minu jaoks on tähtis, et nad lõpetaks ralli kohtadel 1-2."

Ole Christian Veiby keeras auto üle katuse https://twitter.com/OCVeiby/status/1302547995452465153

WRC rallide punktikatsel teenivad 5 esimest lisapunkte. Punkte jagatakse süsteemis 5-4-3-2-1. Ralli paremusjärjestuses teenivad punkte 10 esimest: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

S: Kas keegi seletaks, mis see punktikatse tähendab? Mille järgi tulevad punktid? Milleks see oluline on? Jne. Vaatan esimest korda rallit otsast lõpuni ja hakkas huvitama

See on rõõmus pilt! Maailma ralliässad mööduvad koduhoovist.

Kohalikud elanikud elavad enne punktikatset Tänakule ja Järveojale kaasa. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1302541644659675136

Joel: Kauril parem tagumine rehv katki 16. katsel!

Kaur kaotas Solbergile 16. katsel minut ja 3,1 sekundit. Poodium läinud.

Tänaku 16. katse ärev hetk videos: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1302533912942518272

Aga Karl Kruuda sõitis 15. katsel WRC3 klassis välja teise aja, kaotades Kajetanowiczile 2,5 sekundit.

Gustav Kruudal on 15. katsel "moment" olnud. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302534394792554499

Üldseis peale 16. katset:

16. katse ajad:

Tänak finišis 4,2 sekundit Rovanperäle kaotust. "Üllatusi on omajagu. Toyotade vastu saab raske olema, aga mõne punkti võiks saada."

Tänakul on parem tagumine nurk veidi kahjustada saanud.

Breen kaotab Rovanperäle 4,7 sekundit. Läheb katsel kolmandaks Ogieri selja taha. Üldarvestuses jääb Ogier Breenist maha 11,7 sek.

Tänakul oli veidi ärev moment. Parema külje tagumise poolega vajus kraavi, aga hoogu ei kaotanud. Jätkab.

Ogier kaotab finišis Rovanperäle 2,8 sekundit. Ootame veel Breeni ja Tänakut. Prantslane kinnitas, et läheb punktikatsele maksimumi andma.

Rovanperä läheb katset juhtima ajaga 8.34,1. Evansit edestab 7,7 sekundiga.

Evans läheb katset juhtima, edestades Sunineni 3,6 sekundiga. "Vahe Sebiga on suureks läinud. Üritame auto tee keskel hoida."

Lappi läheb 16. katsel Sunineni ja Greensmithi järel kolmandaks (+13,6).

WRC3 üldseis peale 16. katset. Kauril nalja ei ole. Viimasel kahel katsel peab suruma.

16. katse ajad siiani: 1. Suninen 8.45,4, 2. Greensmith +11,3, 3. Neuville +33,0.

Kaur loovutas ka Kajetanowiczile koha. Langeb 7,7 sekundiga poolaka taha.

Kaur kaotas 15. katsel Solbergile 15,2 sekundit, Östberg oli temast 16,6 sekundit nobedam. Absoluutarvestuses langes Kaur punktikohalt välja.

Esapekka Lappi tegi pirueti, aga jätkab. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1302528034780647424

Neuville (9.18,4) tegi finišis ukse ka lahti: "Meie peamine eesmärk on täna punktikatse".

Ralliraadio: Neuville sõidab, nagu viiks vanaema silmaarsti juurde.

16. katse on alanud!

Üldseis peale 15. katset:

15. katse ajad:

Tänak on finišis teise ajaga, kaotab Ogierile 0,7 sekundit.

Tänak on splittide põhjal kiireim. 0,3 sekundiga edestab Ogieri.

Breen kaotab Ogierile samuti 0,9 sekundit.

Ogier läheb katset juhtima. Rovanperä kaotab talle 0,9, Evans 2,4 sekundit.

Rovanperält 3.15,6. Evansist 1,5 sekundit kiirem.

Evans sõidab katse uueks põhjaks 3.17,1. Suninenist 3,6 sekundit nobedam. "Üritame teha, mis suudame. Suur vahe, mida nii lühikese ajaga kinni püüda. Üritame saavutada head rütmi."

Lappi kaotab 15. katse finišis Suninenile vaid 0,1 sekundiga.

JWRC klass peale 14. katset: 1. Sesks, 2. Pajari +15,0, 3. Virves +38,5.

Suninen edestab Greensmithi 18 ja Neuville'i 24,4 sekundiga.

Rööpas auto üle kontrolli kaotanud, aga tagasi rajale saanud Greensmith edestab finišis Neuville'i 6,4 sekundiga. See näitab, et belglane võtab jälle kuni viimase katseni rahulikult.

Greensmith teeb pirueti! https://twitter.com/MundoRallyes/status/1302516556312834048

Virvese ajakaotuse põhjus on rehvipurunemine kohe katse alguses.

15. katse on alanud!

Taavi: Mis Virvesega ss14 katsel on juhtunud? Teises splitis edestas lätlast 0,1 sekki, katse lõpus kaotust 43,8 sekki!!?

Virves jäi JWRC klassi esikohast ilma. 14. katsel Sesksile kaotust 43,8 sekundit. Üldarvestuses vahe 38,5 sekundit. Kahju. Esikolmikusse peaks siiski jääma.

Hispaanlane Jan Solans: https://twitter.com/MundoRallyes/status/1302512867833450496

Loodame, et mõmmik kardab müra. Sebastien Ogieri ja karu kohtumine oleks muidugi hea vaatepilt. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302508083848065025

Rebasel rallipassi olema ei pea. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302497947192635392

Gustav Kruuda on 14. katsel vanemale vennale tagatulesid näidanud. WRC3 klassis temalt viies aeg, Karl kaotas talle 2,2 sekundit. Kokkuvõttes Karl Kruuda kaheksas, Rainer Aus üheksas, Gustav kümnes. Ausi kommentaar: https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302507222744866816

Raul Jeetsi väljasõit videos: https://www.youtube.com/watch?v=WDI4u4-uIak

Kajetanowicz kaotas 14. katsel Kaurile 0,1 sekundiga. WRC3 klassi üldseis: 1. Solberg, 2. Kaur +27,2, 3. Kajetanowicz +37,3.

Kui minu arvutused paika peavad, siis peaks live-punktitabel hetkel välja nägema selline. Punktikatselt võib tulla lisa.1. Ogier 772. Evans 663. Tänak 634. Rovanperä 505. Neuville 42

Kaur elas 14. katse lõpus üle väikse ehmatuse. Auto oli käest ära minemas, aga suutis päästa. Kaotab Solbergile 4,8 sekundit. Jääb kokkuvõttes esikohast 27,2 sekundi kaugusele. Näis, mis Kajetanowicz teeb.

JWRC klassis on 13. katse lõpetanud kolm meest: 1. Pajari 10.03,6, 2. Sesks +0,9, 3. Virves +5,9. Kokkuvõttes: 1. Virves, 2. Sesks +5,3, 3. Pajari +21,8.

Üldseis peale 14. katset:

Tänak on finišis viienda ajaga, kaotades Ogierile 4,7 sekundit. "Olud muutuvad nauditavamaks, hetkel kõik plaanipärane."

Breen kaotab Ogierile finišis 4,0 sekundit. Neljandaks. Vahe teise ja kolmanda mehe vahel vähenes pisut. Iirlane ise neid sekundeid millekski ei pea. Ütles, et üritas punktikatseks rütmi saavutada.

Ogier läheb katset juhtima, Rovanperäst 1,8 sekundit nobedam. "Lõpuks! Oleme kogu nädalavahetuse seadistusega maadelnud. Eile pärastlõunal tegin muudatusi igal katsel, nüüd hakkab asi paika loksuma."

Raul Jeetsi väljasõidu videot ootab Delfi vihjemeil vihje@delfi.ee!

Rovanperä läheb 14. katset juhtima ajaga 10.28,7. Evansit edestab 1,6 sekundiga, Neuville'i 7,9-ga.

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302494900521492482

Evans sõidab 14. katse põhjaks 10.30,3. Neuville'ist 6,3 sekundit parem.

Raul Jeets on 13. katsel üle katuse keeranud.

Lappi kaotab Neuville'ile katse finišis 9,8 sekundit. Kokkuvõttes Sunineniga vahe vähenes. Lappi edestab teda 3,8-ga. "Päris halb. Oli nii libe, et mul polnud mingit enesekindlust." https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302494045529280515

JWRC klassis võitis 12. katse Martins Sesks, Virves kaotas talle vaid 0,9 sekundit. Virvese edu lätlase ees on kokkuvõttes 10,3 sekundit. Torn alustas päeva neljanda ajaga (+1,4)

Suninen jääb Neuville'ile 14. katse finišis alla 3,6 sekundiga.

Greensmith jääb finišis Neuville'ile 13,6 sekundiga alla. Kurdab, et pidamisega oli probleeme ja kippus liiga vara pidurdama.

Neuville on hakanud ka sõitma. Edestab kolmandas splitis Greensmithi 8,5 sekundiga.

Solbergi aeg siiski ilmus välja! Sai katsel teise aja Huttuneni järel ja Kauri ees. WRC3 üldjärjestuses hoiab Kauri ees liidrikohta 22,4 sekundiga. Kaur ikkagi punktidel ehk 10. koht absoluutarvestuses. https://twitter.com/OliverSolberg01/status/1302491010929491970

Margus.laanisto@gmail.com: Tänak vahetab ülesõidul rehve

Oliver Solbergi aeg on 13. katselt puudu! Kaur on tõusnud üldarvestuses MM-punktidele 9. kohale! https://twitter.com/OpensTightens/status/1302490444643827715

Päeva pikim katse on alanud! Punktikatse peaproov.

Katsuta väljasõit ka videos: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-johker-rally-estonial-toyotaga-head-voistlust-teinud-katsuta-keeras-auto-ule-katuse?id=90960105

Karl Kruudalt polnud samuti paha katse. Kaurile kaotas 2,0 sekundiga. Tema kokkuvõttes R5 autode seas 17., WRC3 arvestuses 12.

R5 autode seas sai Kaur 12. katsel viienda aja, kaotades Solbergile 2,5 sekundit. Kokkuvõttes jääb ta Solbergist maha 20,3 sekundiga.

Üldseis peale 13. katset:

13. katse ajad:

Tänak kaotab finišis Rovanperäle 2,1 sekundit. Breenist 0,1 sek kiirem. Täpselt nii nagu peab! "Kõik hästi. Siiani väga puhas sõit. Olud on pidamise mõttes väga nõudlikud."

Andres: Peale Katsuta ja Loubet katkestamist võitleb E. Kaur MM punktide eest...

Breen on finišis teise ajaga, kaotab Kallele 2,2 sekundit. Sama vahega edestab Ogieri. Kõik hästi! Iirlane kiitis ikka oma fantastilist autot ja ütles, et tähtis oli vigadest hoiduda.

Ogier saab ajaks 8.46,9. Läheb katsel teiseks, Rovanperäle kaotust 4,4 sek. "Ma ei säästa midagi. Üritan oma parimat. Tunne pole kõige parem, loodame seda hommiku jooksul parandada."

Rovanperä sõidab Evansi aja 5,8 sekundiga üle. 8.42,5. "Oli päris keeruline katse. Mitte nii puhas sõit. Proovime täiesti uut seadistust. Tunne on hea, olen päris õnnelik."

Evans läheb katset 4,7 sekundiga Lappi ette juhtima.

Elfyni autost näeb Katsuta ja kraav välja selline: https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302480702395617283

Morten: Loubet vahetab ratast tee äàres aga millegipärast mehed kuskile ei kiirusta ja auto pikemat aega tungraual seisnud.

All Live'ist on näha, et Katsuta tahaks edasi sõita, aga kaardilugeja hoiab tagasi. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302480121341906944

Jaapanlane tuleb autost välja. Mees on väga-väga löödud. Tõesti kahju!

Katsuta sõidab üle katuse! Maandus ratastele. https://twitter.com/TheDDuran/status/1302479985974874118

Lappi sõidab seni parima aja 8.53,0. Suninenist 2,3 sekundit parem. Greensmith kaotab talle 9,0 ja Neuville 47,6 sekundit. "Suruda pole võimalik. Tee on libe ja kitsad kohad on väga keerulised."

Suninen sõidab katse põhjaks 8.55,3. Greensmithist 6,7 sekundit kiirem.

Greensmith sõidab Neuville'i aja tervelt 38,6 sekundiga üle. "Nädalavahetuse kõige halvem katse. Legend oli väga mööda. Kohutav." Neuville olevat maha joonistanud täiesti arusaamatu jälje. Taktika?

Neuville on juba ka 13. katse lõpetanud. Aeg 9.40,6. Reporterid jätab katse lõpus jälle pika ninaga.

Pierre-Louis Loubet on autost väljas. Tundub, et sõitsid millelegi otsa. Auto paistab olevat toimetatud ohutusse kohta vähemalt. https://twitter.com/zoomleon/status/1302477355038851072

Üldseis peale 12. katset:

12. katse ajad:

Tänakult kommentaare katse lõpus ei tule. Loodame, et see midagi halba ei tähenda. Eks pärast kuuleb...

Tänak on finišis kolmanda ajaga, 1,6 sekundit kaotust Evansile.

Tänaku esimene vaheaeg on Evansist 0,6 sekundit kehvem. Aga Breeni ja muid mehi edestab, mis on kõige tähtsam.

Breen võtab katse aegades sisse neljanda koha (+1,7 Evansile). "Olud polegi nii halvad. Andsin endale aega, et sellega harjuda. Ei kaotanud Sebile nii palju aega, üritame nii jätkata."

Ogier kaotab finišis Evansile 2,3 sekundit. Üldarvestuses kahaneb tema edu waleslase ees 5,8 sekundile. Läheb veel madinaks! Ogier: "Vigu ei teinud, aga ilmselgelt polnud see meie jaoks hea katse."

Vahi tribüüni!

Naeratame!

Rovanperä aeg 3.15,7. Jääb Evansile alla 0,4 sekundiga.

Evans sõidab välja parima aja 3.15,3. Suninenist 3,6 sekundit kiirem. "No drama. Oli päris OK."

Toyota oma mees Takamoto Katsuta on finišis teise ajaga, kaotust Suninenile vaid 0,1 sekundit. "Olud on eilsest hoopis erinevad. Palju libedam on. Järgmine katse tuleb veel keerulisem."

Lappi kaotab Suninenile 12. katse finišis 1,5 sekundit. Esapekka ütles, et ei keskendu väga Sunineniga madistamisele, vaid tahaks lihtsalt kiiruse üles leida.

Hops-hops!

Suninen sõidab katse põhjad - 3.18,9. Greensmithist 5,6 sekundit nobedam.

Pierre Loubet on finišis hetkel teise ajaga, kaotades Greensmithile 2,8 sekundit.

Taavi: Kas Rovanperä on saanud karistada?

Täpselt 1000 pead.

Greensmith edestab finišis Neuville'i 25,4 sekundiga. See vast annab aimu, millise kiirusega belglane kuni punktikatseni täna tiksub. Greensmith ütles, et tee on libedam, kui ta arvas.

Meie fotograafid on juba samuti positsioonidel.

Neuville on finišis ajaga 3.49,9. Auto pidavat korralikult sopane olema.

Tee on üpris märg ja soine, lombid peal. Saab olema huvitav näha, milliseks see tagumiste meeste ja eriti teiseks läbimiseks muutub!

12. katse on alanud.

Ott Tänak ja Craig Breen on rajale läinud kahe varurehviga, ülejäänud WRC autodel on vaid üks varu.

Tänane stardijärjekord: 1. Neuville, 2. Greensmith, 3. Loubet, 4. Suninen, 5. Lappi, 6. Katsuta, 7. Evans, 8. Rovanperä, 9. Ogier, 10. Breen, 11. Tänak.

Valik pilte Red Bulli fotograafi Jaanus Ree kataloogist:

GoOtt666: Võit on Ott Tänaku teine nimi seega pole vaja palju spekuleerida kes tänase päeva poodiumi esimesel kohal lõpetab !

