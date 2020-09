OTSEBLOGI JA FOTOD | Ott Tänak lõpetas Rally Estonia pikima päeva liidrina, Neuville mängust väljas

Rally Estonia 2. päev

Baierlane: Päev on õhtus. Elagu Ott!

Tom: Nüüd vöib sauna minna. Raske tööpäev läbi tänaseks. Pole kaua , sellist sõitu näinud. Ott on tasemel ikka! Auto arendus töö tundub õige olevat!

Üldseis peale 11. katset:

"Olen paaril katsel surunud, et natuke vahet kasvatada. Keskmised katsed olid väga karmid. Tean, et ei saa riskida. Pean tulema lõpuni, et saaksin MM-tiitlile heidelda."

11. katse ajad:

Tänak kaotab Rovaperäle 1,8 sekundiga. Tänaku ja Breeni vahe suurenes 2 sekundi võrra. Ehk suurendas edumaad!

Breen jääb Rovanperäle 3,7 sekundiga alla. Teiseks hetkel. "Parim päev oleks siis, kui me oleks poodiumi tipus. Olen päevaga väga rahul."

Ogier kaotas Rovanperäle 8,4 sekundit. "Meil polnud sel pärastlõunal õnne. Esimesel katsel tuli rehv veljelt maha. Meil oli vaid üks varurehv."

Evans läheb katse aegades teiseks. 4,3 sekundit kaotab Rovanperäle.

Rovanperä läheb katsel liidriks, 5,8 sekundiga Katsuta ette.

Katsuta edestab finišis Lappit 4,2 sekundiga.

Lappi läheb finišis Sunineni ette 1,1 sekundiga. "Sel katsel olid olud paremad. Ma ei tundnud end roobastes mugavalt, aga siledamad teed on okeid. Me oleme lihtsalt liiga aeglased."

"Kaotame kiirust, aga millest see tuleb, ei tea," kurdab Suninen, kes edestab finišis Loubet'd 1,4 sekundiga.

Viimased mehed saavad ilmselt sabina kaela, aga Ott ehk pääseb. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302266707965337603

Loubet edestab Greensmithi 11. katse finišis 15,3 sekundiga. "Imeline on lõpetada oma esimene päev WRC autoga. On olnud au siin sõita."

"Kõige põnevam moment viimasest kuuest kuust," kommenteeris Greensmith, kes tegelikult oli auto seadega rahul, aga hüppelt maandudes läks masin käest ära.

Greensmith teeb 11. katsel pirueti! Aga pääses rajale tagasi.

Kaur on saanud WRC3 klassis 10. katse teise aja, katsevõidust jäi puudu vaid 0,1 sekundit. Kokkuvõttes samuti teine, kaotab Solbergile 17,1 sekundiga.

Lugeja saatis meile foto roopast:

Neuville selgitab, mis juhtus. "Väga kiires vasakkurvis hoidsime joont, aga auto viskus sealt välja, tagumine osa läks laiaks, sõitsime millelegi otsa, see lõhkus koheselt osa verdustusest. Teadsime kohe, et ralli on läbi. Šansid tiitlile võidelda muutusid pärast tänast intsidenti väiksemaks, aga hoiame pea püsti ja vaatame ette. On veel mõned head rallid tulemas. Oleme võimelised tähtsaid punkte võtma. Ootame homset punktikatset." https://twitter.com/thierryneuville/status/1302260715177349122

Vihm: Ei tahaks ära sõnuda aga kuna Ott stardib viimasena, võib see sadu väga halb meie mehele osutuda.. Õnneks päeva viimane katse.

Üldseis peale 10. katset:

Tänaku edu kahanes kokkuvõttes 9,8 sekundile. "Peame ilmselgelt finišisse jõudma. Oleme väga ettevaatlikud."

Tänak kaotab finišis Breenile 3,4 sekundit. Viies aeg Otile.

Breenil lõhnab jälle katsevõidu järele. 1,1 sek Kallest parem "Esimest korda, kui ma roobastes end nii enesekindlalt tunnen."

Ogier kaotab finišis Rovanperäle 2,9 sekundit, hetkel kolmas. Ütles kommentaaris, et sõitis ettevaatlikult, sest ei tahtnud rehvi kaotada.

Seis katse finišis: 1. Rovanperä 7.40,8, 2. Evans +1,7, 3. Katsuta +7,4, 4. Loubet +9,9, 5. Suninen +11,9, 6. Lappi +13,0, 7. Greensmith +15,0.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk ütles Delfile, et videosalvestis Takamoto Katsutaga juhtunust on jõudnud ka politseile."Juhtunuga tegeletakse ja olenemata, millise autoga sõidetakse või kes on roolis, kehtivad igaühele samasugused reeglid liiklusohutusnõuetest kinnipidamisel," selgitas Virk.

Rovanperä sõidab Katsuta aja omakorda 7,4 sekundiga üle. "Väga karm katse, mitte enam nii nauditav. Sõidad kogu aeg roopasse ja võid isegi tavalises kurvis rehvi veljelt maha saada."

Katsuta finišis Loubet'st 2,5 sekundit kiirem. Olevat üks moment olnud, lendas peaaegu teelt välja (aga ei lennanud). https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302250655789314049

Lappi finišis Loubet'st 3,1 sekundit kehvem. Jutt on ikka sama, mis täna olnud: kiiremini enam ei saa.

Suninen kaotab 10. katse finišis Loubet'le 2 sekundit. Greensmithi kaotus prantslasele 5,1. Teemu ütles, et katse oli väga kivine, üritab auto lihtsalt koju tuua.

Greensmith on juba 10. katse finišis ajaga 7.55,8.

Vihma! Vihma! https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302246463506919425

10. katse on ka alanud!

Ken Torni ralli on läbi. Kaks rehvi puru, ainult üks on kaasas. https://twitter.com/FIAJuniorWRC/status/1302243864770760706

Tänaku stiilinäide 9. katselt: https://twitter.com/paddocknews/status/1302239462605361154

Üldseis peale 9. katset:

Craig Breenile katsevõit:

Tänak: "See katse tundub Breenile sobivat. Minult samuti puhas sõit. Tundub keeruline ralli rehvide jaoks."

Ja ka finišis jääb Tänak Breenile 0,8 sekundiga alla. Kokkuvõttes edestab ta iirlast siiski 13,8 sekundiga.

Kolmandas splitis Oti kaotus 0,8 sek.

Teises splitis kaotab Ott Breenile 0,5 sekundit.

Breen on ülevoolavalt positiivne: "Auto tegi kõik täpselt nii, nagu ma tahan. Pean ainult turvapatju juurde panema (hüpete pärast). Super! Absoluutselt uskumatu!"

Tänak kaotab esimeses splitis Breenile 0,4 sekundit. Finišis Breen Rovanperäst tervelt 3,2 sekundit parem.

Ogier kaotab finišis Rovanperäle 0,2 sekundit. Breen esimeses splitis kõigist 0,9 sekundit kiirem.

Evans jääb finišis Rovanperäle 0,4 sekundiga alla.

Rovanperält uued põhjad - 5.03,6. Ehk Katsutast 1,4 sekundit nobedam.

Katsuta on finišis Sunienist 2,9 sekundit kiirema ajaga 5.05,0. Hommikul oli sama katse aeg tal 5.12,5. Kõva parandus!

Lappi läheb katse aegades kolmandaks, kaotades Suninenile 1,6 sekundit. "Tunduks rumal rohkem suruda. Ma lendaks teelt välja. Hetkel enamat ei suuda."

Suninen finišis Loubet'st 0,1 ja Greensmithist 2,9 sekundit nobedam. "Sõitma peab väga erinevalt (hommikusest). Suured roopad, oht rehvi lõhkuda on väga suur."

Teemu Suninen pool katsest õhus. https://twitter.com/paddocknews/status/1302234014233788416

Greensmith on 9,3-kilomeetrise 9. katse lõpetanud ajaga 5.10,8. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302233813398032385

Georg Linnamäe on 7. katsel üle katuse käinud.

Nagu päris ju!

9. katse on täies hoos!

Egon Kaur sõidab WRC3 klassi 7. katse kolmanda aja, kaotades Solbergile 1,5 ja Huttunenile 0,3 sekundit. Kokkuvõttes Solbergi edu Kauri ees 13,2 sekundit.

Neuville'i kommentaar WRC All Live'ile: "Viskas auto teelt välja kraavi. Seal oli midagi, mis rõhkus tagumise vedrustuse. Ei mingit šanssi seda parandada."

Delfi fotograaf kohtus tee peal Thierry Neuville'i ja DirtFishi ajakirjaniku Colin Clarkiga

Üldseis peale 8. katset:

Tänakule katsevõit! 8.10,6. 3,3 sekundiga Rovanperä ette. "Olud on rasked. Palju üllatusi. Kui mingi koht üllatab, on ikka keeruline. Katsume puhtalt sõita."

Kolmandas splitis edestab Tänak Kallet 2,7 ja Evansit 3,0 sekundiga!

Teises splitis Tänak samuti kiireim. Edestab Rovanperät ja Breeni 1,4 sekundiga.

Ogier kaotab Rovanperäle finišis 1,7 sekundit ja tunnistab finišis, et sõitis ettevaatlikult, et mitte rehvi lõhkuda. Nende vahele mahub veel Evans.

Tänak läheb esimeses splitis juhtima! Rovanperä +0,4, Ogier +0,6, Breen +1,4.

Evans kaotab finišis Rovanperäle vaid 0,5 sekundit.

Rovanperä on aga jaapanlasest 2,9 sek kiirem. "Olud on päris karmid. Kui saime esimesel läbimisel gaasi põhjas hoida, siis nüüd see kindlasti nii ei olnud."

Katsuta sõidab katse põhjaks 8.16,8. Loubet'd edestab 8,2 sekundiga.

Lappi kaotab Loubet'le ja Suninenile 0,7 sekundit. Rääkis finišis, et nende auto on üsna madal (roopaid silmas pidades mitte hea), aga kui nad selle kõrgemaks seadistaks, kaotaksid nad surujõudu.

Suninen: "Olud on päris hullud. Roopad on okeid, kui need on aeglase lõigu peal, aga kiirusel 180-190 hakkavad need sind ise juhtima."

Katsuta teises splitis Loubet'st 4,6 sekundit kiirem.

Suninen sõidab Loubet'ga täpselt sama aja 8.25,0.

Pierre-Louis Loubet edestab 8. katse finišis Greensmithi 9,6 sekundiga.

Seda enam oma kätega ei paranda. https://twitter.com/T_Tuominen/status/1302218176411860994

8. katse on juba käimas.

7. katse ajad:

Üldseis peale 7. katset:

"Puhas katse. Olid karmid olud, aga probleeme polnud."

Tänak kaotab finišis Ogierile vaid 0,6 sekundit.

Neuville'i kaotus finišis 1.15,7. Kommentaare belglaselt ei tule. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1302216396802269184

Neuville väga aeglane. Neljandas splitis 38 seki maas!

Ogier edestab finišis Rovanperät 2,6 sekundiga. Tuleb autost välja ja vaatab auto esiotsa üle. "Ei ole rehv puruks, aga veljelt maas."

Parem tagumine ratas alt ära! https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302215749122093056

Tänakult kiireim teine split. Neuville'i edestab 1,2 ja Breeni 1,8 sekundiga.

Esimese spliti esinelik: 1. Breen, 2. Neuville +0,2, 3. Ogier +0,8, 4. Rovanperä +1,6.

Evansil on tagumine vasak rehv puru. Lõpuaeg 4,2 sekundit Rovanperäst kehvem. Tundub, et läks katki katse lõpuosas. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1302215388042850304

Rovanperä on finišis Katsutast 6,5 sekundit kiirem.

Katsuta teeb katse põhjad! 4,8 sekundit Lappist parem.

Ogier esimeses splitis Rovanperäst 0,8 sekundit kiirem.

Lappi edestab finišis Sunineni 4,6 sekundiga.

Suninen kurdab, et kiiretel lõikudel on väga kõvad rööpad.

Suninen edestab finišis prantslast vaid 0,2 sekundiga.

Loubet sõidab Greensmithi katse aja 1,7 sekundiga üle. Ralliraadio teatab, et kaardilugeja poolt eest nurgast on ka väike õlilaik maha jäänud.

Seis esimeses splitis: 1. Rovanperä, 2. Katsuta 0,6, 3. Lappi +2,5.

Greensmith finišis (10.05,7): "Huvitavad jooned. Pisut on rööpas. Rehvid on kõvasti üle kuumenenud. Neid tuleb hakata säästma."

Rajal olevast neljast mehest on kiireim olnud Lappi. Esimeses splitis edestab ta Sunineni 0,3, Greensmithi 0,6 ja Loubet'd 0,8 sekundiga.

10. katse starti on halvenenud teeolude tõttu 15 meetrit edasi lükatud. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302206967226695680

Rada on kohati väga rööpas, rööbastest on välja hüpanud ka suuremad kivid, mida korraldajad on siin-seal püüdnud teelt kõrvaldada, teatab ralliraadio.

Katse on alanud! Greensmith on rajal.

Stardijärjekord on nüüd muutunud: 1. Greensmith, 2. Loubet, 3. Suninen, 4. Lappi, 5. Katsuta, 6. Rovanperä, 7. Evans, 8. Ogier, 9. Neuville, 10. Breen, 11. Tänak.

Toyotade hoolduspaus kiirendusega. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1302206425318461441

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-rally-estonialt-egon-kauri-voimas-algus-amatoorlik-viga-rohkelt-sekeldusi-aga-ikkagi-assadest-ees?id=90956407

Värske ilmainfo. Rõõmustav. https://twitter.com/teeilm/status/1302197031700705282

https://twitter.com/Politsei/status/1302160967728586753

https://twitter.com/Politsei/status/1302184528195260418

Ken Torn võitis JWRC klassis kuuenda katse Sami Pajari (+0,4) ja Robert Virvese (+1,4) ees. Kokkuvõttes Virves liider, Torn teine (+1,3), Sesks kolmas (+9,5), Pajari neljas (+36,6).

Egon Kaur on 6. katsel kaotanud katse võitnud Oliver Solbergile 7,9 sekundit. Üldarvestuses 11,7 sekundit kaotust ja püsib teisena.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-rally-estonialt-ott-tanak-olukord-polnud-kiita-paeva-teisel-kiiruskatsel-oli-voimalus-aega-tagasi-voita?id=90956041

Elfyn Evans: "Katsed on pärastlõunal kindlasti rohkem rööpas. Raske hinnata, kui karm see saab olema."

Thierry Neuville: "Katsed on väljakutsuvad, eriti pärast nii pikki aastaid, kui ma siin sõitnud pole. Üritasime hommikust parima välja võtta. Kohati kaotasin kindlust, aga parandasin seadistust ja sain paremasse rütmi. Kolm Hyundaid 1-2-3 kohtadel. Ma ei saa kurta. Ei, Otti püüda on keeruline. Stardijärjekord muutub. Väga vähe šansse teda kinni saada. Ülesanne on Elfynil ja Sebastienil silma peal hoida."

Esapekka Lappi: "Esimene katse polnud halb, surusime kõvasti, aga pole veel oma täie kiiruse juures. Peame inseneridega arutama, mis teha saame, aga praegu tundub, et sellest autost rohkem välja ei võta."

Sebastien Ogier: "Väga lõbus on olnud. Olud on kenad, suur nauding. Meil oli natuke teepuhastamisega probleeme, aga muidu peame esimese ringiga rahule jääma. Me pole liidrist väga palju maas, ainult 15 sekundit. Otti on ilmselgelt keeruline püüda, aga teiste meestega võib mõõtu võtta küll. Pärastlõunased olud on kindlasti karmimad."

Teemu Suninen: "Hommikul oli probleeme rütmiga. Mul pole just palju kilomeetreid all, pean veel harjuma. Pärastlõunal saime hea rütmi, aga jääme veel mõne sekundiga kiireimatest maha. Järgmistel katsetel tahame olla paremad. Olud on väga väljakutsuvad. Paus on olnud pikk. Tulla selle pealt maailma kiireimatele teedele on keeruline."

Craig Breen: "Tunne on erakordne. Olen pikalt oodanud võimalust sellise autoga sõita. Kiirus on väga kena. Oleksin tahtnud viimased kaks katset kiirem olla, aga peame olema realistid, iga sekund loeb. Tänaku järel teine olla on väga hea tunne. Hommikust alates on kõik klikkinud. Leidsin rütmi juba esimesel katsel. Kui tunnen end mugavalt, siis tuleb aeg iseensest. Nendel katsetel tunned end superkangelasena - need on ühed kiireimad, mida ma kunagi olen näinud."

Ott Tänaku kommentaar All Live'ile: "Väga väljakutseterohke päev. Palju uusi katseid ja raske on olnud neid olusid lugeda, pidamine muutub kogu aeg. Esimesel katsel oli meil rehvipurunemine, millega pidime läbi tulema. Üritasin ettevaatlikult siia jõuda. Ootasin seda hoolduspausi väga! Ühel katsel pidin kaotatud aja tagasi tegema. Aga tahan juba uusi rehve, et uuesti välja minna. Üldiselt käitub auto ilusti, olenevalt katsete iseloomust. Tunne on olemas, et kõik töötab. Millegi pärast muretseda ei ole."

Enne majast lahkumist sai Martinson valmis kommentaari: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rally-estonial-lounakommentaar-tanak-rovanpera-hyundai-pihtas-pohjas-ennustused?id=90955899

Oleme intervjuude ootuses. 12.18 peaks All Live mikrofon mixed zone'is kuuma andma. Peep Pahv ja Jaan Martinson startisid ka meediakeskusest sinnapoole.

Üldseis peale 6. katset:

Breen finišis viienda ajaga. 2,1 sekundit kaotab Neuville'ile. "Kiirus pole küll see, mis ta hommikul oli, aga patt oleks nuriseda."

Katsuta finišis seni viienda ajaga, kaotades Neuville'ile 4,8 sekundit. Jaapanlase viimase paari katse kiirus on küll üllatav olnud. Selja taha jäävad sel katsel kindlalt Evans, Suninen ja Lappi.

Raivo: Kõikjal on räägitud ja näidatud Kalle Rovanpera aerodünaamikast, samas, ka Otil on ühel pool juppe rajale jäänud.

Lappi tegi ühe ristmiku ees pirueti. Kaotust Neuville'ile kogunes 12,3 sekundit. "Jäin pidurdamisega hiljaks. Õnneks oli aega parandus teha."

Suninen kaotab Neuville'ile finišis 9,3 sekundit.

Tänak finišis kolmanda-neljanda ajaga. Ühte auku Ogieriga. Kaotust Neuville'ile 1,7 sek. "Kõik korras, puhas katse, oleme siin. Hea meel on tagasi hooldusalasse minna."

Teises splitis kaotab Tänak Neuville'ile 0,9 sekundit, olles maas napilt ka Ogierist ja Rovanperäst.

Rovanperä kaotab katse finišis Neuville'ile 0,7 sekundit. Ogier +1,7, Evans +7,4.

Tänak läheb esimeses splitis Neuville'i selja taha 0,6 sekundiga.

Ogier ja Rovanperä kaotavad Neuville'ile mõlemad esimeses splitis 0,8 sek.

Neuville sõidab 6. katse põhjaks 6.05,1. Edestab Ogieri 1,7 sekundiga. "Ei ole 100% rahul. Natuke kindlust on puudu, eriti kiiretel lõikudel. Peame nii jätkama. Oleme realistid, Tänak on nende teedega paremini tuttav. Meie eesmärk on poodium."

Egon Kaur sai 5. katsel WRC3 klassis teise aja, kaotades Oliver Solbergile vaid 0,4 sekundit. Kokkuvõttes jääb ta Solbergist maha 3,8 sekundiga. Kajetanowicz kolmas (+8,7), Linnamäe seitsmes (+41,3), Jeets üheksas (+1.12,9), Aus kümnes (+1.18,0).

Finišis jääb Evans Ogierile alla 5,7 sekundiga.

Teises splitis on Evansi kaotus juba 4,4 sekundit.

Ogier edestab esimeses splitis Evansit 2 sekundiga.

Ogier on rajal. 6. katse käib.

https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/foto-kapott-lahti-kiiret-soitu-tegev-kaur-tegi-rally-estonial-martinit?id=90955731

Oleme hommikuse ringi viimase kiiruskatse ootuses: https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302155190938730497

Robert Virves sõitis 4. katsel JWRC klassi teise aja (+3,0 kaotust Tornile) ja läks üldarvestuses Sesksi ette liidriks 1 sekundiga!

https://www.facebook.com/lounaprefektuur/photos/pcb.2221824101296793/2221824004630136/

Ken Torn edestas 4. katsel JWRC klassis lätlast Martins Sesksi 9,3 sekundiga. Viis autot on vaid finišis, ootame ka Virvest.

Ole Christian Veiby (Hyundai R5) on 5. katsel kaotanud parimatele 1.05,9. Midagi on juhtunud, aga kommentaari andmiseks raadioreporteri ees seisma ei jäänud.

Reporter Kaspar Ruus on katselt video teele läkitanud: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-rally-estonialt-rallirahvas-ootab-tanaku-voitu-siin-talle-vastast-ei-ole?id=90955521

Üldseis peale 5. katset:

Loubet kaotab finišis Ogierile 11,3 sekundit, jättes selja taha Lappi ja Greensmithi.

Politsei sõnum ralliraadios: "PPA soovib kogu Eesti rahvast tänada. On korralikult ja hästi ülal peetud. Väikseid vahejuhtumeid on olnud, aga neid esile ei hakkaks tooma. Murelapseks on liigne kiirustamine. Oleme tabanud väga palju kiiruseületajad. Ärge palun kopeerige Ogieri ja Tänakut. Praegugi Renault' buss sõidab Tartust Elvasse kõigist mööda. See ei ole lubatud tegevus!"

Greensmith kaotas SS5 finišis Ogierile 18,4 sekundit.

Robert Virves teeb Junior WRC klassis head sõitu. Seis peale 3. katset:

Breen kaotab SS5 finišis Ogierile 2,6 sekundit. Üldarvestuses jääb liider Tänakule alla 6,4 sekundiga.

Egon Kaur kaotas 4. katsel Solbergile 3,9 sekundiga ja langes WRC3 klassi liidrikohalt.

Katsuta sõidab välja viienda aja (+5,5), jättes selja taha Evansi, Sunineni ja Lappi.

st: kas peale hoolduspausi muutub nyyd stardijärjekord?

Nii on! Aga enne pausi veel üks katse.

Lappi on veel aeglasem. 11,4 sekundit kaotust. Raputab pead. "Olen püüdnud midagi muuta, aga liigun vales suunas."

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302145781147807745

Suninen kaotab finišis Ogierile 10,2 sekundit.

"Kaotasin vaid 0,7 sekundit. Mismõttes, mis juhtus?" Ott on hoos!

Tänak kaotab katse finišis 0,7 sekundit Ogierile ja 0,1-ga Rovanperäle.

Tänak kaotab teises splitis Ogierile 0,5 sekundiga.

Rovanperä jääb finišis Ogierile alla 0,6 sekundiga. "Kiiretel lõikudel on pidamist vähem. Muidu pole vahe väga suur," kommenteeris noor soomlane aukliku aerodünaamikaga sõitmist.

Tänaku esimene split Neuville'iga võrdne. Ogieri edestavad 0,7 sekundiga.

Neuville'i tagumisest pamperist üks osa kaduma läinud, teatab ralliraadio. "Väiksed vead. Kokkuvõttes ei midagi hullu."

Neuville kaotas esimese ja teise spliti vahel sekundi. Finišis jääb Ogierile 2 sekundiga alla.

Egon Kaur läbis 3. katse selliselt: https://twitter.com/F1uentofficial/status/1302136082339901442

Neuville esimeses splitis Ogierist 0,7 ja Evansist 2,4 sekundit kiirem. Teises splitis edestab Ogier Evansit 5 sekundiga.

Teepuhastaja Ogier on 5. katse finišis ajaga 7.46,2. Raputab pead, ise rahul ei ole.

SS5: Ogier edestab esimeses splitis Evansit 1,7 sekundiga.

5. katse on alanud. Ogier rajal.

Pilte 4. kiiruskatselt:

Üldseis peale 4. katset:

rallifänn: Mul juba ammu TV peaaegu et hääletu peal ning kuulan Eesti Ralliraadiot kõrvale ja taustaks Delfi kommentaarid. Nii palju parem.

4. katse ajad:

Egon Kaur kaotas 3. katsel Kajetanowiczile 7,4 sekundit, aga püsib WRC3 üldjärjestuses 0,5 sekundiga Oliver Solbergi ees. Kajetanowicz kolmas (+2,3), Huttunen neljas (+12,0).

Breen arvab, et tal on kindlasti rehv puruks, sest sõitis tagumise parema rattaga mingi suure kivi otsa. Aga ajast seda küll näha pole.

Kommentaatorid: Mehed teles pole küll oma ülesannete tasemel. Suuder heietab vanu aegu ja kõigile katselõou intervjuudele räägitakse peale..

Breen on finišis SS4 teise ajaga, kaotades Tänakule vaid 0,1 sekundit!

Roland Poomi kaotus 3. katsel on natuke suur. 1.10,5 jääb Kajetanowiczile alla.

Lappi kaotas SS4 finišis Tänakule 7,6, Suninen 9,2 sekundit. Lappi: "Kiiremini enam ei saa. Pingutasin, nagu sain. Eks kõigi jaoks ole tee libe."

Rallifänn: Egonil ss3 kapott lahti

Tänak edestab finišis Neuville'i 2,6 sekundiga! "Esimene katse oli keeruline, aga pärast seda on olnud parem. Pidamist on rohkem."

Tänaku esimene split on Neuville'ist 0,3 sekundit kiirem. Samal ajal kaotab Rovanperä finišis Neuville'ile 3,4 sekundit: "Ma ei tea, kus ma [eelmisel katsel] rehvi lõhkusin, aga see lõhkus tagumist aerodünaamikat, mistõttu sõidan ma nüüd esimest korda katkise aeroga WRC masinaga. Võtsin siin ettevaatlikumalt."

Neuville läheb SS4 juhtima ajaga 5.07,1. 3,3 sekundit Evansist ja 4,9 sekundit Ogierist kiirem. "Veidi aeglasem ja tehnilisem katse. Ei ole veel 100% õnnelik. Tasakaal võiks parem olla. Ajas olen üllatunud."

Auto nr 30 kolmandal kiiruskatsel tehnilise probleemi tõttu kõrvale jäänud, annab ralliraadio teale. Tegemist on Tšiili-Argentina ekipaažiga.

Evans edestab Ogieri SS4 finišis 1,6 sekundiga.

https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/politseinikud-avastasid-elva-lahedalt-kolm-salaja-metsa-hiilinud-ja-ennast-purju-joonud-rallifanni?id=90954921

Ogier on juba 4. katse finišis ajaga 5.12,0. "Pidamine on päris halb. Teen kõik, mida suudan, aga see pole kerge."

SS4 on alanud. Ogier on rajal.

Selline oli Nikolai Grjazini väike moment 2. kiiruskatsel: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1302124801574739968

Egon Kaur ja maailma parimad R5 ässad 2. kiiruskatsel. Silm puhkab!

Kinnitamata andmetel on Karl Kruudal mingisugused probleemid, teatab ralliraadio.

WRC3 klassi üldseis SS2 järel!

Üldseis peale 3. katset:

Gus Greensmith kurdab, et on teinud väga aeglase legendi ja peab palju korrektuure tegema.

Rallifänn: Palun kandke maski nina ja suu peal!! Lõua otsas pole sellel mitte mingit mõtet. Tuul võib kanda seda viirust kaugemale kui 2 meetrit ka! Austame teisi ja korraldajaid :)

Ander: Nagu põhjanaabrid ütlevad: "Nyt on täysi ralli päällä." :)

Lugeja: Eesti rahvas... Miks te vingute iga asja peale. Et kommentaatorid kehvad jne Olge õnnelikud et pilt teieni kodudes jõuab. Istud diivanil vaatad ja ikka vingud Joppenpuhh

Ardo: Homsest on Grossi poes kõik 10 senti kallim.

Breen kaotab SS3 teises splitis Tänakule 3 sekundit. Esimeses splitis oli vahe 1,5 sek.

Lappil pole ka midagi kiita. 11,4 sekundit kaotust finišis Tänakule.

Tom: Hull kus Ott andis minna see katse :)

Sugram Stirool: Tahaks ka öelda, et Suuder liiga emotsionaalne ning riputab juba medaleid.. me kõik ju emotsiooniga võtame seda üritust.. külmemat närvi sooviks saatejuhile

Suninen kaotab finišis Tänakule 13,4 sekundit.

Tänak finišis parima ajaga 8.16,6. Evansit edestab 6,3 ja Neuville'i 6,8 sekundiga. "Ütleme nii, et eelmine katse oli kehv, see katse üritasin rohkem."

Rainer Mällar: Grossi auto peale avariidhttps://twitter.com/RallyEstonia/status/1302120195046207488

Njah: Kanal 2 kommentaatorid on täiesti lati all, enamuse infost magavad maha

Tänak edestab Neuville'i SS3 viimases splitis 5,9 sekundiga! Kõik hästi jälle!

Rovanperä parem tagumine osa on kannatada saanud. Kaotas 22,6 sekundit finišis Evansile! Tagarehv puru. "Tegime vea. Tegime mitmeid vigu."

Grossi kaardilugeja Raigo Mõlder oli ralliraadiole öelnud, et hüppel tehtud avarii.

Kalle kaotab kolmandas splitis Neuville'ile 9,1 sekundit!

Tänak esimeses splitis Rovanperäst sekund kiirem! Neuville (+1,5), Ogier (+2,3), Evans (+3,0).

https://twitter.com/JasparVaher34/status/1302117052765941760

Rrr: Gross tegi korraliku avarii

Evans kurdab finišis, et oli päris libe. Mõned kohad lasi pikaks, aga üldiselt jääb rahule.

Rovanperä esimeses splitis Neuville'ist 0,5 sekundit kiirem. Ogier (+1,3), Evans (+2,0).

Georg Gross on katkestanud. Autost väga palju järel ei ole, antakse ralliraadios teada. Kurb! Meestega on kõik hästi. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302116622359027712

Neuville sõidab välja kiireima esimese spliti. Ogierist 0,8 ja Evansist 1,5 sek nobedam.

Ogier edestab esimeses splitis Evansit 0,7 sekundiga.

SS3 stardib Mügrast, lõpetab Kaagveres https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1302114686498992128/photo/1

SS3 publik on valmis. Ogier läks rajale!

Omamaamees: Üldiselt pole ju hullu veel midagi. Poolteist sekundit. Julian Porter arvas, et Oti auto kuues käik on liiga lühike ja asfaldil kaotas seetõttu aega...

Üldseis peale 2. katset:

2. katse ajad:

Nikolai Grjazin oli 6.55 sõitnud ja tõmbas külje ette! Oli õnne, et puude vahel ei lõpetanud.

All Live'is kuulda polnud.

Omamaamees: Kas üldse mingeid kommentaare Tänakult pole?! Veider, et kaotas lõpus kõik ja veel pealegi, mis alguses ees oli?

Tom: Tundus nagu Tänakul suri auto välja enne asfaldi shikaani. Kuidagi ei liikunud sealt kiirelt välja.

Lugeja: Ott eksis käiguga kui väljus kruusalt asfaldile

Breen oli katse finišis ülevoolavalt õnnelik ja kiitis kõiki, kes talle selle suurepärase auto ette valmistasid. https://twitter.com/stevenbatey96/status/1302111808023654400

Craig Breenilt korralik algus. Katse teine aeg, kaotab Kallele vaid 1,3 sekundiga.

Rovanperä juhib esimest korda elus WRC rallit.

Suninen kaotab Rovanperäle finišis suisa 15,7 sekundit. Evans teine (+2,1), Tänak kolmas (+2,8), Neuville neljas (+3,5), Ogier viies (+4,0).

WRC All Live spekuleerib, et kuskil on kas mingi moment olnud või kaotab lihtsalt kiirel asfaltteelõigul.

Tänak kaotab finišis Kallele 2,8 sekundit! Mis juhtus??

Finišis Rovanperä parim 9.52,1-ga. Evans (+2,1), Neuville (+3,5), Ogier (+4,0).

Viimases splitis Tänak Rovanperäst vaid 0,3 sekundit kiirem.

Neuville jääb finišis Evansile 1,4 sekundit alla. 9.55,6

Kui korraks esimesse splitti tagasi hüpata, siis Lappi kaotab Tänakule 1,3 ja Suninen juba 4,4 sekundit. Probleemid?

Kolmas split: Tänak ikka kiireim. Järgnevad Rovanperä (+0,6), Evans (+1,4), Neuville (+1,9), Ogier (+2,5).

Evans finišis Ogierist 1,9 sekundit kiirema ajaga 9.54,2.

Tänak teises splitis Rovanperäst täpselt sekund kiirem. Neuville kaotab kolmandana 1,1.

"Pidamine on okei, aga mitte mega," oli Ogieri lühike kommentaar.

9.56,1 on Ogieri aeg finišis.

Tänak sõidab kiireima esimese spliti! 0,8 sekundit parem kui kolmel järgmisel.

Neuville teises splitis Evansist 0,5 ja Ogierist 1,2 sekundit kiirem.

Peale ei saja, aga tee kõige kuivem ka ei ole.

Priit: Milline ilm on?

Evans, Neuville, Rovanperä on kolmekesi sõitnud välja võrdse esimese spliti 1.42,5! Ogier +0,3.

Teises splitis on Evans Ogierist kiirem 0,7 sekundiga.

Neuville sõidab välja Evansiga võrdse spliti.

Esimene split on ka juba olemas ja see ütleb, et Evans on olnud Ogierist 0,3 sekundit nobedam. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302105865105879041

Ogier läks rajale!

Pealtvaatajad on valmis https://twitter.com/paddocknews/status/1302099208560955393

WRC ässad on Suure-Kambja ja Kaatsi küla vahel valmis startima päeva esimesele katsele. Kui ilus vaatepilt...

Stardijärjekord (mitte tähelepanu pöörata kellaaegadele)

Neuville'i hommikune service peaks juba läbi saama, aga nii ta sisse tuli. https://twitter.com/thierryneuville/status/1302096904566837249

1. katse tulemused:

