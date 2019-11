Märtinilt kõva kriitikat saanud rallimänedžer: kui selline mees sõna võtab, siis las tal olla oma arvamus

"Ma ei hindaks tema staarmänedžeri asja üle. Jouhki viimane maailmameister jääb möödunud sajandisse ja see oli Mäkinen. Pärast seda tuli Marcus Grönholm risti vastupidisest leerist ja sai vaatamata Jouhki vastuseisule oma võimalused. Hiljem on ainult rahaga ostetud tiimidesse sõitjakohti ning nende sõitjate, kellel on rohkem sisu, karjäärid tuksi keeratud. Ma ei hindaks seda tegevust nii, et peaks endale vastu rinda taguma," sõnas Märtin Jouhki kohta.

Kui Soome ajaleht Ilta-Sanomat palus Jouhkil Märtini väljaütlemist kommenteerida, teatas ta: "Ta ütles intervjuus, et minu viimane maailmameister oli Tommi Mäkinen. Saan vastata, et sellest ajast alates on minu sõitjad võitnud 35 MM-rallit, lõpetanud lugematutel kordadel MM-sarja teisel kohal, tõusnud WRC2 maailmameistriks ja nii edasi. Seega ma ei saa end kuidagi eelmise talve meheks lugeda. Kui selline mees hakkab kritiseerima, siis las tal olla oma arvamus."

Märtin väitis ühtlasi, et Toyota meeskonnast ja sellele lähedalseisvatelt inimestelt on viimastel kuudel Soome meediasse palju valet lekitatud.

Jouhki ütles selle kriitika peale: "Ta võib nii väita, et teised on valetanud. Kuid peab meelde tuletama, et kõik, mis meedias on kirjutatud, pole olnud minu sõnum."