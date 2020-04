M-Spordi rallitiimi juht: peame kiirustama, et uued autod õigeks ajaks valmis saada

WRC-tiimid saavad 2022. aasta reeglitele vastavaid autosid testima hakata järgmise aasta jaanuarist, sest hübriidtehnoloogia enne nendeni ei jõua.

"Meil on 12 kuud. Okei, 12 kuud on tore, aga selle aja jooksul on vaja kohutavalt palju ära teha. Ei ole lihtsalt nii, et ühendad hübriidtehnoloogia külge ja hakkad sõitma. Usun, et jõuame selle aasta jooksul ära teha 40 protsenti vajalikust, ülejäänud tuleb teha 2021. aastal," rääkis Millener portaalile DirtFish.

"Lisaks esialgsele testimisele peame läbima vealeidmise osa ja seejärel paranduste rakendamise osa. Tähtaeg pressib peale, eriti arvestades, et algselt arvestasime, et selle töö jaoks kulub hoopis 15 või 16 kuud. Aga teeme selle ära. Tore on vähemalt see, et kõik tiimid töötavad nüüd ühe asja nimel," lisas ta.

