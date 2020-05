"Ma ei usu, et kolme ralli põhjal saaksime MM-tiitlit välja anda," rääksi FIA rallijuht Yves Matton. "Me valmistume reeglimuudatuseks, mille kohaselt tuleks vähemalt seitse etappi ära pidada. Seega neli on veel jäänud."

MM-sarja üldliider on kuuekordne ilmameister Sebastien Ogier (Toyota) , kellel koos 62 punkti. Talle järgnevad tiimikaaslane Elfyn Evans (54p) ja Hyundai sõitja Thierry Neuville (42p). Valitsev maailmameister Ott Tänak hoiab 38 punktiga viiendat kohta.

