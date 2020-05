WRC: tänavune Soome ralli võib toimuda ka sügisel

Kui koroonaviirus taandub, loodavad korraldajad Soome ralli läbi viia esialgsetel kuupäevadel ehk 6.-9. augustini, aga Soomes on kuni juuli lõpuni suured rahvaüritused keelatud. Samuti on kahtlane, kas selleks ajaks on suurem osa piire lahti või mitte.

16.-19. juulil peaks toimuma Keenia ralli, aga praegu pole lubatud välismaalastel riiki siseneda. FIA teatel soovib valitsus ralli saatuse otsustamiseks võtta nii palju aega kui võimalik.

Ainsana on kindel Portugali ralli ärajäämine. Teoreetiliselt on võimalik ka Sardiinia ja Argentina ralli toimumine, aga kindlasti mitte suve esimeses pooles.

"Tahame, et 2020. aastal toimuks võimalikult palju etappe kas planeeritud kuupäevadel või kui võimalik, siis kalendrit muuta," seisis FIA ja WRC promootori avalduses.