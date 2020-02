EASi juhatuse liige Rally Estonia võimalikust ärajäämisest: peame oluliseks ralli jätkumist vähemalt saavutatud tasemel

Oluline on ka sündmuse sotsiaalmajanduslik mõju. Ralli korraldusse on kaasatud üle 1800 inimese. Kuna lühikese aja jooksul saabus Lõuna-Eesti piirkonda suur hulk turiste, pakkus Rally Estonia möödunud aastal esmakordselt võimalust inimestel oma kodu panna ka nende kodulehele üles, et rallikülastajad saaksid seda kasutada majutusena ralli ajal. Korraldajate hinnangul ületab kogu ürituse majanduslik mõju iga-aastaselt 5 miljoni euro piiri.

Alates esimesest rallist on EASi turismiarenduskeskus käinud nii turismibrändiga Visit Estonia kui ka lisaturundustegevustega ralliga koos. Rally Estonia puhul ei ole aasta-aastalt suurenenud mitte ainult pealtvaatajate arv, vaid ka ürituse kvaliteet, tase, rahvusvaheline olulisus ja kajastusmõõde, mis on tugevasti kaasa aidanud Eesti kui atraktiivsete sündmuste toimumiskoha ja turismisihtkoha positiivsele kuvandile üldiselt. Kui märtsis 2019 avalikustati pika töö vili, et 2019. aasta Shell Helix Rally Estonia on maailmas esimest korda toimuv WRC promotsiooniralli, tähendas see et ka kogu üritus sai veelgi olulisema mõõtme. EAS peab seega oluliseks Rally Estonia jätkamist vähemalt saavutatud tasemel või püüdes seda üheskoos veelgi kasvatada."