Raha pärast tekkinud tüli võib tähendada Rally Estonia lõppu

Nagu ikka on tülide ja vastasseisude tekkimise põhjus raha. Rally Estonia korraldajad on aastate jooksul ehitanud üles tõeliselt suure ürituseni, mille eelarve küündib 2,1 miljoni euroni. Suur osa sellest tuleb Eesti riigilt – lähitulevikus WRC etapi korraldusõiguse saamise lootuses eraldati 980 000 eurot. Võistluste toetamise kasuks rääkis ka teadmine, et varasematel aastatel on Rally Estonia majanduslik kogumõju ületanud viie miljoni piiri. Eesti autospordiliit soovib aga Rally Estoniale mõeldud toetusest osa endale saada.