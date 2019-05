DELFI TŠIILIS | Tänak: ralli esimene päev tuleb väga keeruline

Täna õhtul Concepcioni linnakese keskväljakult piduliku stardi saav Tšiili MM-ralli eel on kõik sõitjad võrdses seisus. Alustada tuleb n-ö puhtalt lehelt. Tšiili ralli on MM-kalendris esmakordselt ning ükski tippsõitja pole siin varem kihutanud,

„Ralli tuleb kindlasti uus ja huvitav. Siin on palju sellist, mida tuleb alles avastada,“ sõnas Toyota meeskonnas kihutav Ott Tänak päev enne rallit ajakirjanikega vesteldes. „ Ootasime kiiret rallit, kuid tegelikult on see kohati üsna aeglane ja tehniline ning meenutab mõneti isegi Türgit. Reedel hakkab ralli pihta aeglaste kiiruskatsetega. Laupäeval ja pühapäeval lähevad teed kiiremaks. Reedel võib tulemustesse sekkuda ka merelt tulev udu.

Tänak lisas veel ühe sõitja jaoks naudingut pakkuva detaili. Teed, mida mööda kiiruskatsed kulgevad, on seekord n-ö autosõbralikud. „Autode jaoks on see kindlasti kergem ralli kui Argentiina. Teed on siledad ja lubavad sõita mõistliku rütmiga,“ leidis ta. „Sõitjate jaoks on suurim väljakutse see, et varasemast ajast pole kellegi legendi. Kõik alustavad puhtalt lehelt.“

Tšiili MM-ralli esimene kiiruskatse sõidetakse homme, Eesti aja järgi kell 15 päeval. Kokku sõidetakse reedest pühapäevani 16 kiiruskatset.