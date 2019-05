Ajakava: Tšiili etapp Eesti rallifänni ööund liiga palju ei näpista

Eesti rallifännide õnneks saab tõdeda, et hoolimata suurest ajavahest on täiesti öösel vaid üks reedene katse - ning seegi on lühike publikukatse.

Kokku läbitakse võistluskilomeetreid rallil 304,81 - neist reedel 125,27, laupäeval 121,16 ja pühapäeval 58,38.

Tšiili ralli ajakava (Eesti aja järgi):

Neljapäev

Testikatse (6,45 km) - kell 18.00

Reede

SS1 El Pinar (17,11 km) - kell 15.00

SS2 El Puma 1 (30,72 km) - kell 16.33

SS3 Espigado 1 (22,26 km) - kell 17.36

Hoolduspaus

SS4 El Puma 2 (30,72 km) - kell 22.24

SS5 Espigado 2 (22,26 km) - kell 23.27

SS6 Concepcion - Bicentenario (2,20 km) - kell 1.40

Laupäev

SS7 Rio Lia 1 (20,90 km) - kell 15.08

SS8 Maria Las Cruces 1 (23,09 km) - kell 16.08

SS9 Pelun 1 (16,59 km) - kell 17.20

Hoolduspaus

SS10 Rio Lia 2 (20,90 km) - kell 21.08

SS11 Maria Las Cruces 2(23,09 km) - kell 22.08

SS12 Pelun 2 (16,59 km) - kell 23.20

Pühapäev

SS13 Bio Bio 1 (12,52 km) - kell 15.08

SS14 Lircay (18,06 km) - kell 16.30

SS15 San Nicolàs (15,28 km) - kell 17.20

SS16 Bio Bio 2 (12,52 km) - kell 19.18 (punktikatse)