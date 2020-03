TÄNA OTSESTUUDIO | Urmo Aava ja Oleg Gross räägivad Rally Estonia ärajäämise tagamaadest

Skandaal Rally Estonia korralduse ümber tuli päevavalgele kümmekond päeva tagasi, kui Eesti Päevaleht kirjutas, et Eesti autospordiliit küsib Rally Estonia korraldajatelt rahvusvahelise võistluse registreerimismaksuna 100 000 eurot. Seni oli tasu olnud 2000 eurot.

Möödunud kolmapäeval korraldasid Rally Estonia eestvedajad pressikonverentsi, kus teatasid, et tänavune Rally Estonia jäetakse ära. Vaid loetud tunnid enne pressikonverentsi algust teatas Oleg Gross, et on nõus 100 000 eurot ralli korraldamise nimel ise ära maksma. Ralli peakorraldaja Urmo Aava ütles aga pressikonverentsil, et küsimus pole ainult 100 000 euros, vaid pikema aja jooksul tekkinud usalduse kadumises korraldajate ja alaliidu vahel.

RALLY ESTONIA