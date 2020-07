Vormeliässad Leclerc ja Verstappen avaldasid, miks nad otsustasid põlvitamisest loobuda

Kui ülejäänud sõitjad stardi eel põlvitasid, siis Charles Leclerc, Max Verstappen, Kimi Räikkönen, Carlos Sainz juunior, Daniil Kvjat ja Antonio Giovinazzi otsustasid žestist loobuda. Küll aga kandsid nad sarnaselt kolleegidele särki loosungiga "End Racism" ehk "lõpetage rassism". Kuuekordne maailmameister Lewis Hamilton kandis särki kirjaga “Black Lives Matter” ehk “tumedanahaliste elud loevad”.

"Kedagi ei peaks sundima põlvitama," rääkis 35-aastane Hamilton sõidu järel. "Ma pole kordagi nõudnud kelleltki, et nad põlvitaksid. Mina ei ole seda teemat üles võtnud. F1-sari ja vormelisõitjate ühendus võttis stardi eel põlvitamise päevakorda. Sebastian Vettel ja Romain Grosjean küsisid selle kohta sõitjatelt ning mitmed ütlesid, et nad ei kavatse põlvitada."

"Olen väga tänulik kõigile, kes otsustasid seda teha. See on jõuline sõnum, kuid põlvitamine ei muuda maailma. Probleem on sellest suurem," jätkas britt.

"Ma usun, et igapäevane käitumine loeb rohkem, kui ametlik žest, mida mõnes riigis peetakse vastuoluliseks," põhjendas Leclerc põlvitamisest loobumist. "Ma ei põlvitanud, aga see ei tähenda, et ma oleksin vähem pühendunud rassismivastasele võitlusele."

"Ma olen väga pühendunud võitlusele võrdsuse eest ja rassismi vastu," lisas Max Verstappen. "Usun aga, et kõigil on õigus väljendada enda sõnumit viisil ja ajal, mis talle endale mugav on. Ma ei põlvitanud täna, aga austan ja toetan igat sõitjat, kes seda tegi."