Vormel 1 maailmameister kritiseeris rassismi vastu võitlevat Hamiltoni: ta mõtles välja probleemi, mida pole olemas

80-aastase Andretti leiab erinevalt Hamiltonist, et autospordimaailmas rassismiprobleemi ei esine.

"Austan Lewist väga, aga milleks oli tal vaja sõdalaseks hakata? Teda on alati aktsepteeritud ja ajapikku on ta teeninud kõigi austuse. Ma arvan, et Lewis on edev ja nõudlik. Ta mõtles välja probleemi, mida pole tegelikult olemas. Ma ei mõista, mida Mercedese vormeli mustaks värvimine parandab. Mootorispordis pole nahavärvil tähtsust - oma koht on vaja tulemustega välja võidelda ja see kehtib kõikide jaoks," rääkis Andretti intervjuus Tšiili väljaandele El Mercurio.

Itaalias sündinud, aga suurema osa elust USA-s elanud Andretti lisas, et viimasel ajal on poliitika ja sport liialt segunenud.

"Mulle ei meeldi, et see nii näinud on. Arvamuse avaldamiseks on vaja õiget aega ja kohta. NASCAR-i ja Bubba Wallace'i juhtum kerkis suuremaks kui vaja. See tundus alguses kohutav olukord, aga õige pea selgus, et midagi rassistlikku ei olnud. Nii juhtub, kui poliitika kõigest muust tähtsamaks seda," lausus ta.

Andretti pidas silmas, et Wallace leidis paar nädalat tagasi oma garaažist silmuse ja pidas seda enda vastu suunatud vihakuriteoks. FBI leidis, et silmus oli garaažis olnud juba eelmisest aastast ja see oli mõeldud garaažiukse avamiseks. Wallace sai garaaži enda käsutusse aga alles tänavu.