FBI kinnitab: silmus oli olnud NASCARi garaažis juba eelmisest aastast

Juurdlust läbiviinud uurijad kinnitasid, et sõlmus oli garaažis juba ammu enne seda, kui Wallace selle ruumi enda kasutusse sai. FBI ütles teisipäeval ajakirjanikele, et juurdluspaigast ei leitud ühtegi jälge kuriteole. Asitõendite põhjal ollakse veendunud, et silmus on olnud selles ruumis juba eelmisest aastast, Wallace määrati sellesse garaaži aga alles sel nädalal.

“Me täname ametnikke selle kiire ja põhjaliku juurdluse eest. Oleme tänulikud, sest saime teada, et tegu ei olnud rassistliku rünnakuga Wallace´i pihta,” kirjutas NASCAR enda avalduses.