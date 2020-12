VIDEO | Mercedese äparduse tõttu võidust ilma jäänud Russell: see oli nii kuradi valus!

Koroonaviiruse küüsi langenud Lewis Hamiltoni asendanud 22-aastane Russell tõusis stardiga liidriks ja oli kihutamas ka kindlalt võidu suunas. Mehele sai saatuslikuks aga teine boksipeatus, kus Mercedese meeskonda tabas katastroof.

Nimelt kruviti tema vormelile alla osad Valtteri Bottase vormelile mõeldud rehvid ja seetõttu pidi ta uuesti boksi tulema. Sel hetkel oli tal võimalus veel esimeseks tõusta. Peagi lõhkes Russelli vormelil ka rehv ja neljas boksipeatus oli tõsiasi. Lõpuks pidi ta leppima alles üheksanda kohaga.

"Mul on olnud võistlusi, kus minult on võit ära võetud, aga ühe sõidu jooksul kaks korda pole niimoodi kunagi juhtunud. Ma ei suutnud seda uskuda. Kui pärast võistlust autost välja tulin, tegi see väga haiget. Ausalt, see tegi nii kuradi haiget!" vahendas noore briti sõnu portaal Autosport.

"Kui oleksite nädalavahetuse alguses öelnud, et saan mõned punktid kätte, siis oleksin sellega väga rahul olnud. Aga kui oleksite öelnud, et juhin võistlust ja lõpetan hoopis... oeh... ma ei tea," lõppesid Russellil sõnad otsa.

Vormel 1 sarja hooaja viimane etapp peetakse selle nädala lõpus Abu Dhabis. Praeguseks pole veel selge, kas Lewis Hamilton saab piisavalt terveks või antakse seni Williamsis sõitnud Russellile uus võimalus.

Sakhiri GP võitis mehhiklane Sergio Perez.