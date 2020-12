Uskumatu sõit! Avaringil viimaseks langenud Perez võitis esmakordselt vormel-1 etapi. Mercedes rikkus Hamiltoni asendanud Russelli sõidu

Vormel 1 Sakhiri GP

Bottas lepib lõpuks kaheksanda ja Russell üheksanda kohaga.

Lõppseis!

Kolmas koht läheb Strollile.

Kui Perez saab karjääri esimese võidu, siis teisena lõpetav OCon tõuseb esmakordselt poodiumile. https://twitter.com/F1/status/1335656976341209092

Tasub meenutada, et Pereze jaoks algas võistlus katastroofiliselt ning ta langes stardijärgse sagina järel 18. kohale ning tõusis sealt võitjaks!

Sergio Perez on võidukalt finišis! https://twitter.com/F1/status/1335656649453957132

Russellil on rehv puru ja tal tuleb juba neljandat korda boksi tulla. Britt langeb 14. kohale. https://twitter.com/F1/status/1335655178884747266

Bottasel on rehvidega probleeme ning soomlane on langenud juba kaheksandale kohale. https://twitter.com/F1/status/1335654505933905920

Russell kogub taas hoogu. https://twitter.com/F1/status/1335653862322081792

Nüüd kihutatakse taas täie hooga. https://twitter.com/F1/status/1335652502675595264

Segadus Mercedese boksis oli rehvivahetuste ajal täielik. Selgus, et Russelli vormelile pandi osad Bottase rehvid ja seetõttu pidi Russell uuesti boksi tulema. https://twitter.com/pirellisport/status/1335650947591188482

21 ringi lõpuni ja seis on selline: https://twitter.com/F1/status/1335652027695845376

Draama Mercedeses. Russelli rehvivahetusega mindi alt ja ta peab uuesti boksi tulema. Perez juhib. https://twitter.com/F1/status/1335651384193069059

Avarii ja turvaauto tuleb rajale. https://twitter.com/F1/status/1335649814118338562

Perez teeb imelist sõitu ning on kerkinud juba kolmandaks. https://twitter.com/F1/status/1335649216358707202

60 ringi läbitud. Russelli edumaa Bottase ees kasvab.

Russell ja Bottas käivad mõlemad boksis. Russell juhib jätkuvalt.

Pool sõitu hakkab läbi saama. Russell juhib kindlalt. https://twitter.com/F1/status/1335644673982025733

Bottas annab teada, et tema esimesed rehvid hakkavad kuluma.

Mercedes on noore britiga loomulikult rahul. https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/1335642289260072963?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1335642289260072963%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skysports.com%2Ff1%2Fgrandprix%2Fsakhir%2Flive-blog

Perez on kerkinud viiendaks. Russelli edu Bottase ees on ligemale kolm sekundit.

Mercedesed domineerivad taas totaalselt. Perez on kerkinud juba kuuendaks.

Pingerivi 19. ringi järel. Kokku läbitakse 87 ringi. Russell ikka juhib!

Lando Norris on samal ajal kerkinud 19. kohalt koguni üheksandaks! https://twitter.com/F1/status/1335637360042766338

Perez teeb ulmelist sõitu ning on 18. positsioonilt kerkinud 12. kohale!

Turvaauto lahkub rajalt.

Pingerivi seitsme ringi järel:

Nii lõppes kahe kange sõit (Leclerc ja Perez põrkasid omavahel kokku ning viisid niimoodi rajalt ka Verstappeni): https://twitter.com/F1/status/1335635220670844928

Verstappen ja Leclerc lõpetavad enda sõidu seinas. Ka Perez on rüseluses osaline ning langeb 18. kohale. Rajale tuleb turvaauto!

Seis kolme ringi järel!

George Russell haarab stardi järel liidrikoha!

START ON ANTUD! https://twitter.com/F1/status/1335633620699058178

Sõitjad on suudnunud soojendusringile. https://twitter.com/F1/status/1335633191227502600

Tänane etapp on peagi algamas! https://twitter.com/F1/status/1335631070558121984