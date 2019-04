Üle hulga aja võis tõdeda, et vormel 1 Grand Prix oli samal päeval toimunud MotoGP etapist põnevam. Aga pooleteisetunnisest vormelidraamast tõuseb esile üks teema, mis võib – rõhutan, et võib, kuid ei pruugi – kujundada kogu vormelitsirkuse ilmet lähema kümne või rohkemagi aasta jooksul. Jutt on loomulikult Charles Leclerci kerkimisest maailma võidusõitjate eliiti.