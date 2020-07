Sebastian Vettel liitub Red Bulliga? Verstappen: mul poleks temaga mingit probleemi

Viimastel aastatel on Verstappenil ja Vettelil olnud omavahelisi probleeme nii rajal kui ka sellest väljaspool, et äsjaste kommentaaride järgi ei pea noor hollandlane Vetteli peale vimma.

"Mul ei oleks Vetteli kui tiimikaaslasega mingit probleemi. Aga see pole minu otsus. Ma pole kunagi temaga ühes tiimis sõitnud ja koostööd teinud, aga see pole probleem, et ta tahab võita. Kui panna kaks võitvat sõitjat ühte tiimi, siis asi töötab. Nii oli ka minu ja Daniel Ricciardoga," rääkis Verstappen Austria väljaandele Servus.

Vettel võitis aastatel 2010-2013 Red Bulliga neli MM-tiitlit. Nüüd on Red Bull jäänud sakslase ainsaks võimaluseks, kui ta tahab vormel 1 sarjas mõne tipptiimi eest sõita. Vettel lahkub tänavuse hooaja järel Ferrarist, hiljuti välistas tema palkamise ka Mercedes.

Red Bulli vormelitiimi pealik Christian Horner ei välistanud Vetteli naasmist.

"Sebastian on suurepärane sõitja ja meil on minevikust ilusad mälestused. Kui ta peaks vormel 1 sarjast lahkuma, kaotaks ala väga palju. Me ei oleks osanud oodata, et ta nimi turule jõuab, Ferrari oli ootamatult julm. Aga (Red Bulli teine sõitja) Alexander Albon areneb samuti hästi. Nagu ütlesin, siis olukord on ootamatu, me ei osanud selliseid arenguid oodata," lausus ta.