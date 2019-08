Red Bulli nõuandja Helmut Marko: Ferrari ja Mercedes kopeerisid mind

Red Bulli F1 noortesüsteemi on läbi aastate peetud üheks edukamaks ning sealt on tulnud sellised tähed nagu Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ja Max Verstappen, kuid viimase paari hooajaga pole ükski uus sõitja suutnud korraliku läbimurret sooritada.

Selle viimaseks näiteks on Pierre Gasly, kes möödunud nädalal kukutati Red Bullist tagasi Toro Rossosse. Samal ajal on silma hakanud paistma Ferrari ja Mercedese noored sõitjad. 21-aastane Charles Leclerc on näidanud korralikke tulemusi Ferraris ning praeguseks hooajaks tööta jäänud Esteban Oconi peetakse peamiseks ohustajaks Valtteri Bottase kohale Mercedeses.

Red Bullis niite tõmbav Marko sõnas, et konkurentide edu tuleb tänu tema tehtud tööle. "Ma olin esimene, kes sellise noorte sõitjate treenimise süsteemi püsti pani. Ferrari ja Mercedes lihtsalt kopeerisid seda. Olen uhke, et meie süsteem nii õnnestunult töötab. See on ilmselge, kui vaadata meie edukaid sõitjaid."

"See on lühiajaline probleem. Noored sõitjad kasvavad peale," kommenteeris Marko viimase paari aasta aasta põuda uue tippsõitja osas.

Ühtlasi on praegu vormel-1 sarja ühes teisis tiimis sõitmas mees, kellele Marko omal ajal võimalust ei andnud. "Olin kunagi huvitatud ühest sõitjast, kes on praegu F1-s sõitmas. Ta oli väga hea sõitja, aga ei suutnud ühte kiiret ringi kokku panna. Otsustasin teda mitte palgata ja mu otsus oli õige."