Vikatimees Marko loob ja hävitab vormelikarjääre. Kuidas läheb Vipsil?

Elu Red Bulli vormelikogukonnas on karm, kui pehmelt väljenduda. Võidusõitjaid visatakse jääkülma vette ka siis, kui nood on verinoored ega ole veel täielikult ujuma õppinud. Kõvad mehed kerkivad pinnale, näiteks Max Verstappen, kes istutati juba 17-aastasena F1 auto rooli. Ent need, kes ei täida neile pandud lootusi, saavad kiiresti jalaga sinnasamusesse, kohanemisaega ei anta. Ka teist võimalust mitte. Kui, siis palgatakse sule sappa saanud vormelisõitja millalgi asendusmeheks, kes esimesel võimalusel taas minema lüüakse. Selle jõhkra süsteemi liige on ka F3 sarjas kihutav Jüri Vips.