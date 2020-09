OTSEBLOGI | Kas teiselt kohalt alustav Jüri Vips nopib F2-sarjas esimese poodiumi?

F2 MUGELLO GP: SPRINDISÕIT

10 ringi lõpuni. Vips on Deletraziga kahandandu vahe 2,2 sekundi peale.

12/23 Vips jääb Deletrazist maha enam kui 3 sekundiga. Eestlane edestab aga omakorda Schumacherit 2,5 sekundiga.

12/23 Vahepeal kolmandat kohta hoidnud Markelov langes kaheksandaks ning läks seejärel boksi.

11/23 Schumacher, Ghiotto ja Markelov peavad vägevat heitlust neljanda koha peale, mis annab Vipsile võimaluse eest ära sõita.

10/23 Super! Vips möödus stardisirgel Markelovist ja tõuseb kolmandaks. Deletraz edestab eestlast 3 sekundiga.

9/23 Vips ei jää siiski kaugele maha, Markelovi edu on vaid 0,7 sekundit. Samal ajal hingab Vipsile kuklasse Schumacher.

https://twitter.com/FIA_F2/status/1305086617544208384

Vips kerkis Markelovist mööda, mehed põrkasid kergelt kokku ning Vipsil oli tegemist, et masin tee peal hoida. Seega jätkab eestlane ikkagi neljandal kohal.

5/23 Lundgaard on suutnud edu kasvatada lähima jälitaja ees juba 4,5 sekundi peale. Sealt edasi on vahed aga äärmiselt väikesed. Vips paikneb jätkuvalt neljandal kohal.

4/23 Esikuuik: Lundgaard, Markelov, Deletraz, Vips, Schumacher, Drugovich

3/23 Vips peab neljanda koha peale heitlust Schumacheriga. Seni on eestlane suutnud sakslast edestada.

2/23 Juba käis boksis Vipsi tiimikaaslane Ticktum, kes on langenud viimaseks.

Vips on esimeste kurvidega langenud neljandaks. Suurepärase stardi tegi Lundgaard, kes tõusis liidriks.

Start on antud!

Sõitjad on läinud soojendusringile.

Sõidu alguseni on jäänud veel vaid 5 minutit.

Sõitjate esikümme enne tänast sõitu.https://twitter.com/FIA_F2/status/1304870143357530112

Tervitus, vormelisõbrad! Juba vähem kui poole tunni pärast Mugello ringrajal F2 etapi sprindisõit. Laupäeval seitsmendaks jäänud Jüri Vips alustab tänast sõitu teiselt kohalt.