BLOGI | Jüri Vips jõudis ülipõneva võistluse järel F2-sarjas esimest korda punktikohale

Vormel 2 Mugello GP

Tulemused:

Tänane seitsmes koht tähendab, et homsele sprindivõistlusele stardib Vips teiselt kohalt.

Finiš: Mazepin võidab, Vips lõpetab seitsmendana. Eestlane teenib seega kuus punkti, tema selle hooaja esimesed.

33/33: Vips möödub viimase ringi alguses Tsunodast ja tõuseb seitsmendaks!

32/33: poolteist ringi lõpuni, Vips ikka kaheksas.

31/33: Vips kaotab ühe koha ja on nüüd kaheksas. Liidriks tõuseb Mazepin.

30/33: turvaauto tuleb selle ringi lõpus boksi ja siis läheb jälle madinaks. Seis on praegu selline: 1. Lundgaard, 2. Ghiotto, 3. Mazepin, 4. Tsunoda, 5. Deletraz, 6. Schumacher, 7. Vips, 8. Drugovich.

29/33: Tsunoda sattus kohtunike uurimise alla.

Esikolmikus toimus samuti oluline muudatus, sest Yuki Tsunoda sõitis kolmandal kohal olnud Ticktumi tagarattasse sisse. Tulivihane Ticktum langes seetõttu 10. kohale.

27/33: Turvaauto tuli rajale selle tõttu, et Schumacher, Zhou ja Aitken põrkasid pärast kordusstarti kokku. Vips lõikas segadusest kasu ja ta on praegu 7. kohal. Kolmikust jäi Vipsi ette vaid Schumacher, kes on 6. positsioonil.

27/33: turvaautot on uuesti vaja!

26/33: turvaauto tuleb selle ringi lõpus boksi.

25/33: võrreldes liidritega hiljem boksi tulnud Vipsil peaks nüüd eelis olema, sest eestlane tegi oma kohustusliku boksipeatuse hiljem ja tal on juba sobivad rehvid all. Teist korda läksid boksi neli sõitjat, Vips tõusis 11. kohale. Lisaks pressitakse vahed kokku.

24/33: nüüd läheb huvitavaks, paljud sõitjad tulevad boksi, et alla vahetada pehmed rehvid.

24/33: ring hiljem selgub, et vaja läheb ka päris turvaautot!

23/33: Giuliano Alesi auto hakkab suitsema, jääb raja äärde. Virtuaalse turvaauto reegli tõttu peavad sõitjad hoo maha võtma. Vips on nüüd 14. kohal.

22/33: võistluse esikolmikus viimastel ringidel suuri muutusi olnud pole. Lundgaard juhib, Ghiotto on teine ja Ticktum kolmas.

21/33: ebaõnnestunud boksipeatuse tõttu möödus eestlasest Mick Schumacher. Olukorras, kus kaks sõitjat pole boksipeatust teinud, on Vips 15. kohal

19/33: Vips naaseb rajale 17. kohal. Paraku ei läinud boksipetus ladusalt, sest ühel mehaanikul läks rehvivahetusega neli-viis sekundit rohkem aega kui võinuks. Probleeme valmistas esimene vasak rehv.

18/33: Vips tuleb boksi. Samal ajal peab Schwartzmann tehniliste probleemide tõttu katkestama.

18/33: Vips kaotab Mazepinile juba 8,5 sekundiga, Zhou on eestlasest jõudnud 2,5 sekundi kaugusele

17/33: Zhou möödubki teisel üritusel Vipsist ja tõuseb teiseks.

16/33: hiinlane Zhou möödus lihtsa vaevaga Schwartzmannist ja nüüd on ta juba Vipsi kannul.

13/33: Vips kaotab Mazepinile veel 0,6 sekundit juurde ja jääb venelasele alla nüüd 2,5 sekundiga. Schwartzmann on Vipsist maas vaid 0,7 sekundiga.

12/33: Vipsi ringiajad pole midagi imelist, näiteks viimasel ringil jäi ta enda ees sõitvale Mazepinile alla 0,7 sekundiga.

10/33: Vips on endiselt rajal ja nüüd on ta juba teisel positsioonil. Aga lõputult ei saa eestlane boksipeatusega viivivtada.

10/33: nüüd tuleb aina rohkem sõitjaid boksi. Vips on ajutiselt tõusnud kuuendaks.

9. ring: seitsmendalt kohalt startinud itaallane Luca Ghiotto tõuseb liidriks, äsja möödus ta Vipsi tiimikaaslasest Dan Ticktumist.

8. ring: Lundgaard tuleb esimesena boksi ja langeb praegu 22. kohale ehk viimaseks. Vips on endiselt 10. kohal. Tema ees on sekundiga Mazeping ja taga 0,7 sekundija Schwarzmann.

6. ring: nii Vips kui ka Schwartzmann mööduvad indialasest Jehan Daruvalast. Vips on nüüd 10. kohal.

4. ring: Vips kaotab esikohal jätkavale Lundgaardile 10,7 sekundiga. Eestlast jälitab vana võitluskaaslane Robert Schwatrzmann, vahe on vaid 0,3 sekundit.

2. ring: Nikita Mazepin sõidab Vipsist mööda ja seega on eestlane 11. kohal.

Start on antud! Vips säilitab 10. koha, juhib esikohalt startinud Lundgaard, Vipsi tiimikaaslane Ticktum on endiselt teine.

Algas rehvisoojendusring.

Vips suutis eilse vabatreeningu võita, aga nagu eilne kvalifikatsioon näitas, ei saa väga suuri järeldusi sellest teha. Sellegipoolest peaks vähemalt punktikohale jõudmine Vipsile jõukohane olema. Täna teenivad punkte 10 esimest, homses sprindivõistluses 8 paremat.

Mugello ringraja pikkus on 5,235 km.

Stardirivi:https://twitter.com/FIA_F2/status/1304522603663626246?ref_src=twsrc%5Etfw

Tere õhtust! Vormel 1 kvalifikatsioon tõmbas otsad kokku ja nüüd on Mugello ringrajal aeg vormel 2 põhisõiduks. 33 ringi pikkune võidusõit algab kell 17.45.