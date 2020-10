Mick Schumacheri võimalus? Vormeliässad Grosjean ja Magnussen lahkuvad Haasi meeskonnast

"Olen olnud Haasiga alates esimesest päevast. Viie aasta jooksul kogesime nii tõuse kui mõõne. Kogusime 92 sõiduga 110 punkti, aga kogu teekond oli väärt seda," rääkis viis aastat Haasis sõitnud Grosjean. "Soovin võistkonnale tulevikuks kõike head."

"Neli aastat meeskonnaga on olnud väga head. Täiesti uue tiimiga koos töötamine oli väljakutse, mida nautisin täielikult," lisas taanlane Magnussen. "Kuus etappi on tänavu veel jäänud. Annan endast parima, et need kõrgel noodil lõpetada."

Haas pole veel avalikustanud, kes uuel hooajal meeskonna eest sõidavad. Taani meedia kohaselt on peamised kandidaadid selleks F2-sarja sõitjad Mick Schumacher ja Nikita Mazepin.