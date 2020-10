Meedia: Mick Schumacherist saab tuleval aastal F1 sõitja, kuid seda mitte Alfa Romeos

Haasis on juba mitu hooaega sõitnud taanlane Kevin Magnussen ja prantslane Romain Grosjean. Taani meedia teatel ei hakka aga meeskond kummagi mehega lepingut pikendama.

Ekstra Bladeti andmetel on peamiseks favoriidiks Haasi ühele kohale 21-aastane Nikita Mazepin. Venelane hoiab F2-sarjas üldarvestuses kuuendat kohta, olles tänavu võidutsenud kahes sõidus. Teise kohaga seostatakse aga seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri poega Micki.

F2-sarja liidrit Schumacherit on pikalt seostatud Alfa Romeo meeskonnaga, kuid väidetavalt on nüüd Ferrari juuniorprogrammi liige liitumas hoopis Haasiga. Nii Haasil kui Alfa Romeol on seos Ferrariga olemas, kui mõlemad kasutavad Itaalia meeskonna jõuallikat.