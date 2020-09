BLOGI | Kehva stardi järel hoo üles leidnud Vips jõudis F2-s esmakordselt poodiumile

F2 MUGELLO GP: SPRINDISÕIT

"Olen ühest küljest õnnelik, aga teisalt - alustasin teiselt kohalt ja kui oleksin paremini startinud, võinuks ma täna võita. Võibolla on mu sihid liiga kõrgel, ikkagi alles kolmas nädalavahetus siin sarjas. Olen väga tänulik võimaluse eest, mille sain, hea meel lõpuks ka tiimile punkte tuua, samas väga kahju, et ei õnnestunud võita," rääkis Vips sõidu järel. Ühtlasi vabandas ta tiimi ees, et stardi vussi keeras.

Sellega tänaseks ka F2 blogi lõpetame. Kas ja millal õnnestub Vipsi taas sõitmas näha, pole veel teada.

https://twitter.com/FIA_F2/status/1305094034671775744

https://twitter.com/FIA_F2/status/1305093513793753090

Läbi! Lundgaard võidab, Deletraz teine ja Vips kolmas. Eestlane teenib F2-sarjas esimese poodiumi!

Viimane ring on alanud! Lundgaard liigub kindlalt võidu suunas, mida teevad aga tagumised mehed?

Vips on Deletrazi kannul, kuid korralikku möödumisvõimalust pole veel tekkinud.

22/23 Kas Vips suudab veel Deletrazi rünnata?

3 ringi lõpuni. Vips on jõudnud kõigest 0,5 sekundi kaugusele Deletrazist.

https://twitter.com/FIA_F2/status/1305091196390342659

19/23 Samal ajal pole Schumacher suutnud Vipsile oluliselt lähemale tulla. Esikuuik: Lundgaard, Deletraz, Vips, Schumacher, Daruvala, Zhou.

18/23 Vips on Deletrazist maas vaid veidi enam kui sekundiga.

17/23 Sõit jätkub!

Virtuaalse turvaauto tõttu käivad paljud sõitjad boksis. Tundub, et Vips jäi rajale.

Mazepin jätkab veel pärast kokkupõrget viiendal kohal.https://twitter.com/FIA_F2/status/1305089940829732864

Ghiotto ja Mazepin põrkavad kokku! Rajale tuleb virtuaalne turvaauto. Ühtlasi on Ghiotto jaoks sõit läbi.

14/23 Vips juba 1,5 sekundi kaugusel Deletrazist. Kas eestlane suudab veel teiseks tõusta?

10 ringi lõpuni. Vips on Deletraziga kahandandu vahe 2,2 sekundi peale.

12/23 Vips jääb Deletrazist maha enam kui 3 sekundiga. Eestlane edestab aga omakorda Schumacherit 2,5 sekundiga.

12/23 Vahepeal kolmandat kohta hoidnud Markelov langes kaheksandaks ning läks seejärel boksi.

11/23 Schumacher, Ghiotto ja Markelov peavad vägevat heitlust neljanda koha peale, mis annab Vipsile võimaluse eest ära sõita.

10/23 Super! Vips möödus stardisirgel Markelovist ja tõuseb kolmandaks. Deletraz edestab eestlast 3 sekundiga.

9/23 Vips ei jää siiski kaugele maha, Markelovi edu on vaid 0,7 sekundit. Samal ajal hingab Vipsile kuklasse Schumacher.

https://twitter.com/FIA_F2/status/1305086617544208384

Vips kerkis Markelovist mööda, mehed põrkasid kergelt kokku ning Vipsil oli tegemist, et masin tee peal hoida. Seega jätkab eestlane ikkagi neljandal kohal.

5/23 Lundgaard on suutnud edu kasvatada lähima jälitaja ees juba 4,5 sekundi peale. Sealt edasi on vahed aga äärmiselt väikesed. Vips paikneb jätkuvalt neljandal kohal.

4/23 Esikuuik: Lundgaard, Markelov, Deletraz, Vips, Schumacher, Drugovich

3/23 Vips peab neljanda koha peale heitlust Schumacheriga. Seni on eestlane suutnud sakslast edestada.

2/23 Juba käis boksis Vipsi tiimikaaslane Ticktum, kes on langenud viimaseks.

Vips on esimeste kurvidega langenud neljandaks. Suurepärase stardi tegi Lundgaard, kes tõusis liidriks.

Start on antud!

Sõitjad on läinud soojendusringile.

Sõidu alguseni on jäänud veel vaid 5 minutit.

Sõitjate esikümme enne tänast sõitu.https://twitter.com/FIA_F2/status/1304870143357530112

Tervitus, vormelisõbrad! Juba vähem kui poole tunni pärast Mugello ringrajal F2 etapi sprindisõit. Laupäeval seitsmendaks jäänud Jüri Vips alustab tänast sõitu teiselt kohalt.