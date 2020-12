BLOGI JA FOTOD | Jüri Vips näitas vormel 1 testisõidul kuuendat aega, kiireim oli vanameister Alonso

JÜRI VIPS TESTIB ABU DHABIS F1 MASINAT

Õhtune sessioon on lõppenud. Päeva parimat aega näitas Fernando Alonso (1.36,333). Jüri Vipsi leiab ajatabelist kuuendalt kohalt 1.37,770-ga. Meie mees läbis täna 101 ringi. Kõige rohkem vuras ringi Robert Shwartzman Feerariga (129 ringi), Marino Sato sai kirja 127 ja Mick Schumacher 125 ringi. Kõik parimad ajad avaldame peagi!

Pärastlõunaseid tulemusi. Vipsil on hetkel kirjas kuues aeg. Nagu näha, on ajad hommikusega võrreldes tunduvalt paranenud. Kas on rajaolud kiiremaks läinud või on pilootidele teistsuguseid juhiseid antud, ei tea. https://twitter.com/Noemidemiguel/status/1338840471951511552

Testi on veel 20 minutit järel. Kahjuks pole meil teile veel värskemaid ringiaegu teatada, aga ilmselt saab see mure ka lähima poole tunni jooksul lahendatud.

Ants: Kõige märgatavam muutus järgmise aasta autodel on tagumiste rataste eest ära lõigatav kolmnurkne siil auto põhjast. Fotodel paistab, et täna kõik kasutavad siiski 2020 hooaja põhjasid. Ringiajad olenevad raja temperatuurist jpm. Nädalavahetuse varaseima algusega sessioon oli esimene treening, kus kiireim aeg oli Verstappeni 1:37,378.

Hommikul kiireimat aega näidanud endine F1 sõitja Stoffel Vandoorne rohkem täna rajale ei tule. Testipäeva lõpuni on jäänud veel napilt alla kahe tunni.https://twitter.com/svandoorne/status/1338813292035395592

Jälgija: Ajad jäävad omajagu alla võistlusnädavahetuse aegadele, aga ilmselt suurim põhjus selleks on uued aerdünaamika detailid, näiteks kitsam põhja tagumine osa, natuke väiksem difuusor. Piltidelt näha, et ilmselt uued detailid küljes. Siin hea seletus https://www.youtube.com/watch?v=iAw-wYl1fXU&ab_channel=Autosport

Vips on teisel sessioonil kaks ringi veel kirja saanud, ajaparandust veel aga ei tulnud. Tema parimaks ajaks on jätkuvalt 1.38,401.https://twitter.com/MotorsInside/status/1338794804797464578

Eestlase parimaks ajaks jäi 1.38,401. Kokku läbis ta 58 ringi. Temast olid kiiremad Stoffel Vandoorne, Fernando Alonso ja Nyck de Vries. Vipsiga koos Red Bulliga sõitev Buemi sai kirja kuuenda aja (1.39,077).

Hommikune sessioon on läbi. Jüri Vips näitas seal neljandat aega.https://twitter.com/JaumeCiurana/status/1338773030227554304

Alonso stiilinäited. Kas vanameister hakkab uuel hooajal poodiumite eest võitlema?https://twitter.com/RenaultF1Team/status/1338758305720774657

https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/tarmo-klaar-pakub-2022-aastal-on-vips-70-toenaosusega-alphatauris?id=91973955

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) on samuti rajapiirdesse sõitnud.

Vipsi tiimikaaslane Buemi on rajapiirdesse sõitnud. https://twitter.com/SoyMotor/status/1338749850519818240/photo/1

Esimesed ajad on selgunud. Kiireim on hetkel olnud Alonso, Vips 14.https://twitter.com/MsportXtra/status/1338743706472603648

10 minutit tagasi oli Mick Schumacheri 22 ringi kotis: https://twitter.com/HaasF1Team/status/1338735867234541568

Jüri Vips Abu Dhabis testimas.

Rajal on ka kolmas Red Bulli noor Yuki Tsunoda, kes saab kuulduste kohaselt uuel hooajal tõenäoliselt võimaluse just AlphaTauri ridades, mille masinat ta täna testib.https://twitter.com/AlphaTauriF1/status/1338717749925842944

Vips saab täna esmakordselt kasutada tänavuse hooaja Red Bulli RB16 masinat.

Mick Schumacher on juba rajal.https://twitter.com/HaasF1Team/status/1338710868226404352

Kõigi sõitjate kasutuses on täna kaks setti pehme seguga ja viis setti keskmise seguga rehve.https://twitter.com/pitstopodium/status/1338713264998387718

Tervist, spordisõbrad! Abu Dhabis on täna Eesti jaoks ajalooline päev, kui kolmanda eestlasena osaleb ametlikus F1 testisõidul Jüri Vips.

https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/vips-saab-abu-dhabis-teha-jargmise-sammu-f1-sarja-poole?id=91967087