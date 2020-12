Traditsiooniliselt on vormelimaailma üle tõmmatud saladuseloor, mistõttu on teada vaid see, et teisipäeval istub Vips Red Bulli autosse. Mitu ringi ta sõita saab ja milliseid ülesandeid täita tuleb, teab vaid tiim. Selge see, et praegu, kui F1 masinate testipäevad on limiteeritud, ei saa ükski sõitja, kes Abu Dhabis rajale tuleb, niisama tiirutada ja oma nobedust näidata. Kindlasti tuleb katsetada üht või teist detaili, rehve või uut aerodünaamikat.