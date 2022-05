Skandaalne kaalumine UFC-s: supertähelt võetakse ringi astudes tiitel ära

UFC-s on kergekaalu võistlusklassis kaalupiiranguks 70,3 kg. Oliveira oli reedel kaalule astudes aga 70,76 kg. Esialgu anti brasiillasele veel tunnike, et end õigesse kaalu saada, kuid ka sellest ei olnud abi.

Seega on Oliveira praegu veel ametlikult meistrivöö omanik, kui laupäeva õhtul Phoenixis ringi astudes jääb ta meistrivööst ilma. Kui Oliveira peaks aga matši võitma, siis tõuseb ta esimese väljakutsuja staatusesse ja saab võimaluse meistrivöö eest heidelda järgmisel korral, kui tiitel mängus on. Seega jääks Oliveira võidu puhul kergekaal praegu tšempionita.

Oliveira sõnul on ülekaal ilmselt põhjustatud mingisugusest arusaamatusest. MMA Junkie kirjutab, et mitmed võitlejad kurtsid sel nädalal, et võistluskeskuse testkaal ei näidanud päris õigeid numbreid ning seda kalibreeriti alles reede hommikul.