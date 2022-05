UFC rekordimees vs kõige brutaalsem ja vägivaldsem võitleja. Kellele jääb kergekaalu troon?

Vabavõitlussarjas UFC on üheks kuumemaks kaalukategooriaks olnud kergekaal. Oma panuse on selleks andnud muidugi ala suurkujud Habib Nurmagomedov ja Conor McGregor. Üks on praeguseks karjääri lõpetanud ja teine loodab raske trauma järel ringi naasta. Vaatamata kahe ässa puudumisele pakub kergekaal tõelisi megastaare, kelle esitused on purustanud UFC rekordeid.