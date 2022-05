Bolt sai mantlipärija, Õiglaselt ilus rekord, Kanteri ja Alekna duell tuleb tagasi

* Kuumim tulemus pärineb 200 m sprindist. On küsitud, kas Usain Bolti lahkumise järel jääb kergejõustikku tühimik. Kes ja millal proovib ta XXL suuruses mantlit endale selga ajada? Vastus on selgunud. Selle mehe nimeks on Erriyon Knighton . 18-aastane ameeriklane kärpis Baton Rouge’is enda nimel olnud juunioride maailmarekordist koguni 35 sajandikku, viies selle 19,49 sekundini! Tuulgi oli igati määrustepärane (+1,4 m/s).

* Legendaarse Leedu kettaheite hiiu Virgilijus Alekna 19-aastane poeg Mykolas on väge täis. Standfordis lennutas ta kahekilose heitevahendi väga kaugele – 67.68! Tegu on pikima kettakaarega, mis teismeline on kunagi teinud. Eesti veebiportaalid raporteerisid eile üksmeelselt, et Alekna püstitas U19 maailmarekordi. See ei vasta tõele, kuna sellist vanuseklassi pole olemas. Juunioride ehk U20 maailmarekordit hoiab 65.31-ga jätkuvalt ukrainlane Mõkõta Nesterenko. Kuna Alekna saab sel aastal (28. septembril) 20-aastaseks, siis ei kuulu ta enam juunioride klassi. Küll aga vastab tõele fakt, et see on pikim heide alla 20-aastaselt sportlaselt. Maailmarekordiks seda ei nimetata.