Vladimir Putini väidetav armuke astus Venemaa sportlaste kaitseks välja

Pikki aastaid on spekuleeritud, et 38-aastane Kabajeva, kes tuli korra olümpiavõitjaks, võitis üheksa MM-kulda ja 15 EM-tiitlit, on Venemaa presidendi Vladimir Putini salaarmuke, kellel olevat riigijuhiga ka mitu ühist last. Mõlemad pooled on neid väiteid siiani kategooriliselt eitanud.