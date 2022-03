Kus peidab end Vladimir Putini väidetav armuke? Šveitsis on sporditähe ümber lahvatanud skandaal, kuid keegi ei tea, kus ta on

Pikki aastaid on spekuleeritud, et 38-aastane Kabajeva on Venemaa presidendi Vladimir Putini salaarmuke, kellel olevat riigijuhiga ka mitu ühist last. Mõlemad pooled on neid väiteid siiani kategooriliselt eitanud. Daily Mail kirjutas märtsi alguses, et Kabajeva, kes on viimastel aastatel laiema avalikkuse eest hoidunud, peidab end koos nelja lapsega Šveitsis.