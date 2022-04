Jalgpallimaailma tabas suur kaotus: kaks päeva tagasi ekslikult surnuks kuulutatud tippagendi eluküünal kustus laupäeval

"Mino võitles lõpuni sama tugevalt, nagu ta läbirääkimistel mängijaid kaitses," seisis Raiola sotsiaalmeedia kontodel avaldatud järelehüüdes. "Nagu ikka, Mino pani meid uhkust tundma ja ta ise ei mõistnudki seda."

"Mino puudutas läbi oma töö nii paljude inimeste elusid ja kirjutas tänapäeva jalgpallis uue peatükki," lisati teates. "Tema kohalolekut jäädakse alati igatsema. Mino missioon teha jalgpall mängijate jaoks paremaks kohaks, jätkub sama kirega."

Segadus Raiola ümber

Itaalia meedia eesotsas La Gazzetta dello Sportiga teatas juba neljapäeval, et Raiola on surnud. See info lükati aga kiirelt ümber. Norralaste VG võttis ühendust Raiola agentuuriga, kust tundmatuks jääda soovinud naine kinnitas, et Raiola on siiski elus.

Raiola nö parema käena tegutsev Jose Fortes Rodriguez kinnitas Hollandi väljaandele NOS, et vutiagent on elus. „Temaga ei ole hästi, kuid ta ei ole ka surnud,” sõnas Rodriguez. „Minu tervise hetkeseis: olen marus, kuna nelja kuu jooksul kuulutati mind juba teist korda surnuks. Tundub, et suudan surnuist üles tõusta,” kirjutati Raiola ametlikul Twitteri kontol.

Milanos asuva San Raffaele haigla intensiivravi osakonna juht Albero Zangrillo sõnas neljapäeval omakorda Sportsmailile, et Raiola võitleb haiglas oma elu eest. Raiola tervisliku seisundi üle spekuleeriti meedias juba kuid. Avalikult oli enne tänast teada vaid nii palju, et 54-aastasel agendil raviti jaanuaris kopsuhaigust, kuid see polnud koroonaga seotud. Nüüd kinnitas perekond kurba uudist, et Raiola on siitilmast lahkunud.