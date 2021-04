Pitsarestorani omaniku poeg, kellest on saanud jalgpallimaailma üks mõjukamaid ja vastuolulisemaid inimesi

Zlatan Ibrahimović, Erling Braut Håland, Paul Pogba, Matthijs de Ligt ja Gianluigi Donnarumma –need on kõigest mõned pallurid, keda Raiola esindab. Raiola (53) on Jorge Mendese ja Jonathan Barnetti kõrval üks mõjukamaid agente, kelle mängijate üleminekud võivad märgatavalt muuta klubidevahelisi jõujooni. Kahtlemata on ta kõige vastuolulisema mainega agent.

Raiola ei karda oma arvamust avaldada ning on sõimanud teiste hulgas Pep Guardiolat ja nimetanud FIFA kurikuulsat endist presidenti Sepp Blatterit „nõrgamõistuslikuks diktaatoriks”. Otsekohese kõnepruugi poolest tuntud Raiolat peetakse aga väga osavaks läbirääkijaks, kes on aastatega tõusnud jalgpallimaailma üheks mõjukamaks inimeseks.