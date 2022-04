Segadus superagendi ümber: Itaalia meedia teatas Raiola surmast, kuid lähedased lükkavad info ümber

Foto: imago sportfotodienst, via www.imago-images.de, imago images / Insidefoto/Scanpix

Itaalia meedia eesotsas La Gazzetta dello Sportiga teatas täna, et jalgpallimaailma superagent Mino Raiola on surnud. Itaallaste teatel sattus Raiola esmakordselt haiglasse juba jaanuaris ning seejärel tehti talle ka operatsioon. Itaalia väljaannete teatel olevatki Raiola nüüd teadmata tervisemure tõttu surnud. Mitmed teised väljaanded on aga hakanud seda informatsiooni ümber lükkama.