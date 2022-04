Laskesuusatajad Oja ja Ermits abielluvad tuntud biatlonimekas

Ermits ütles, et pulmad peetakse Saksamaal Ruhpoldingus, mis on laskesuusamaailma üks kuulsamaid võistlus- ja treeningpaiku.

"Ja see võttiski aega ainult ühe aasta. Vaatasime Eesti kohti, aga me ei leidnud ühtegi, mis oleks meie ootustele vastanud. Lõpuks tulime hullumeelsele ideele teha pulmad kuskil mägedes ja valikuks osutus Ruhpolding."

Oja on varem öelnud, et Ruhpolding on tema lemmikkoht. Seega näib tagantjärgi loogiline, et just see väikelinn sõelale jäi.