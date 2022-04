Mis sõda? Venemaa murdmaasuusatähed lähevad Krimmi treenima! "Venemaa liidrite puhul ei üllata enam miski."

Venemaa suusakoondise peatreener Juri Borodavko sõnas uudisteagentuurile TASS, et neil on juba aastaid olnud traditsiooniks Krimmis hooajaeelset ettevalmistust alustada. "Värske mereõhk, kirsid ja maasikad tulevad suusatajatele kasuks. Usun, et kõik minu sportlased reisivad Krimmi kohale," kommenteeris Borodavko.

Ilta-Sanomati teatel selgub laagerdajate koosseis kolmapäeval. Eelnimekirjas on aga Venemaa suured suusatähed, teiste hulgas on nimekirjas Aleksandr Bolšunov, Natalja Neprjajeva, Julia Stupak ja Ivan Jakimuškin.

Norras on venelaste otsus tekitanud terava vastukaja. Ajal, mil Venemaa ja Valgevene väed peavad juba kolmandat kuud üle Ukraina sõda, tundub venelaste otsus treenida just Krimmis poliitilise käiguna.

"Väljaspoolt tundub, et nad teevad seda selleks, et näidata, et Venemaal on kõik tavapärane. Pole oluline, et vahetus läheduses toimub "erioperatsioon"," kommenteeris väljaandele Nettavisen endine Norra murdmaasuusakoondise peatreener Vidar Löfshus. "See tundub väga kummaline. Samas ei üllata Venemaa liidrite puhul mind enam miski."

Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) murdmaakomitee juht Vegard Ulvang usub samuti, et tegemist on poliitilise käiguga. Ulvang oli üks esimestest, kes teatas pärast Venemaa vägede sissetungi Ukrainasse, et agressorriik tuleks MK-sarjast välja heita.

Ulvangi sõnul peaksid venelased mõtlema, miks neile üldse on võistluskeeld määratud. "Nad võiksid ehk mõelda ja mõista olukorra tõsidust. Venemaale on määratud tõsised sanktsioonid ja mitte ainult spordis. See mõjutab ka nende murdmaasuusatamist veel pikalt," märkis Ulvang.

Löfshusi hinnangul Venemaa suusatajaid ei huvita, mida läänemaailmas nendest arvatakse. "Nad on ilmselt kõige rohkem mures oma maine pärast Venemaal. Nad peavad näitama, et isegi nn erioperatsioon ei mõjuta nende ettevalmistusi," arutles ta.

Venemaa sportlased eemaldati pärast Ukraina sõja algust FISi võistlustelt. Kui kaua võistluskeeld kestab, pole veel teada.