Norra alistas sissisõjas Venemaa armee kapteni Bolšunovi ja munadeta FIS-i

Venemaa suusatajad pidid tundma omal nahal, et vene vanasõna – ka üks on lahinguväljal sõdur – toimib endiselt. Läks aega, mis läks, kuid Norra suutis viia sissisõja tulemusena Venemaa suusatajad nõndakaugele, et nood andsid alla, ei osale Drammeni ja Holmenkolleni MK-etappidel, vaid kuulutasid hooaja lõppenuks ja lahkuvad kodumaale.