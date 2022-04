Teivashüppaja Marleen Mülla parandas taas Eesti rekordit

Sügisel USA ülikooli õppima läinud Mülla selgitas hiljuti Eesti Päevalehele antud intervjuus oma edasimineku põhjuseid. "Kindlasti oleme USA-s teinud palju rohkem jõudu ja kiirust. Oleme ka tehnikas paar nüanssi muutnud ja olen teadlikum oma hüppest. Kindlasti annab palju juurde ka minu tiim, tiimi toetus ja see, et on kellegagi koos treenida/hüpata. Klapp uue treeneriga on väga hea. Ta on mulle suur eeskuju. Kuid hoian pidevalt ka ühendust Eesti treeneriga," rääkis eestlanna.