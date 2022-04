INTERVJUU | USA-s ilusasti arenenud Marleen Mülla: Eesti rekordit püstitades täitsin ühe vahe-eesmärkidest

4.46 veel ei alistunud. Sellega on 20-aastane sportlane Eesti rekordinaine nii sees kui ka väljas. Maailma hooaja edetabelis hoiab Eestis Hennit Küppase käe all harjutanud Mülla praegu 13. kohta, eurooplastest on ta kolmas. Tõsi, õige suvehooaeg pole veel alanudki. Küll aga võib Rakverest pärit neiu jõuda sel hooajal isegi täiskasvanute tiitlivõistlustele, kui kõik samamoodi edasi laabub. Algus USA-s on olnud lubav.

Hakatuseks kommenteeri palun viimast võistlust. Kas oli juba enne võistlust tunne, et rekord võib sündida?

Eilne võistlus oli päris kaootiline. Päev varem treener kirjutas, et ta väga ei sooviks, et ma võistleks, kuna olud pole kõige paremad ja annaks pigem puhkust kehale. Ma natukene vaidlesin vastu ja lõpuks leppisime kokku, et teen soojenduse ja vaatame, kuidas mulle meeldib. Alustasin siis kella kolme aeg soojendusega ja kõik sujus hästi. Kuna meid oli üle 30 ja esimene algkõrgus oli kaks meetrit, siis pidin ootama ikka väga kaua. Peale soojendust läksin ühikasse tagasi ja puhkasin seal umbes tunnikese, tagasi staadionile minnes pidin ootama veel umbes kaks tundi. Kokku oli ootamist enne hüppamist kolm tundi. Aga mul oli tunne kogu päeva jooksul väga hea ja teadsin/tean, kui kõrgele olen ma võimeline hüppama. Kuna tegemist oli koduvõistlusega, siis suurimad fännid (sõbrad) olid kõik kohal ja see andis väga palju juurde.