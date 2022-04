Pep Guardiola ei soovinud jalgpallimaailma üht põletavaimat teemat kommenteerida

Sky Sports ja Sportsmail kirjutasid täna hommikul, et Raiola on jõudnud ManCity’ga kokkuleppele lepingu üksikasjade osas. Väidetavalt on City valmis maksma Haalandile 600 000 euro suurust nädalapalka. Lisaks on kuuldavasti kokkulepe olemas viie aasta pikkuse kontrahti osas.