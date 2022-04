Haalandi puhul on pikalt räägitud, et tal tuleb tõenäoliselt langetada valik Manchester City ja Madridi Real vahel, kuid oma sõna lootsid sekka öelda ka PSG, Müncheni Bayern, FC Barcelona ja Manchester United. Nüüd on kaalukauss langemas ManCity kasuks. Mitme Suurbritannia meediaväljaande teatel on üks kokkulepe juba tehtud ning tehingu teostumisel saab Haalandist suurima palgaga mängija Premier League’is.